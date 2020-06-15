نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

" الزعاق " يكشف عن الطريق البري الوحيد الذي يربط جنوب الكرة الأرضية بشمالها

Time منذ ساعة
Views 2086
Comment 2
" الزعاق " يكشف عن الطريق البري الوحيد الذي يربط جنوب الكرة الأرضية بشمالها

حمود العنزي (صدى):
كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عن الطريق البري الوحيد الذي يربط جنوب الكرة الأرضية بشمالها.

وكان الزعاق أعلن عن موعد كسوف الشمس القادم على المملكة، حيث سيحدث يوم الأحد القادم 2020/6/21 -1441/10/29.

ولفت إلى أن الكسوف سيكون جزئيًا على الخليج ماعدى جنوب مسقط بسلطنة عمان وجنوب المملكة واليمن حيث سيتم مشاهدته حلقيًا.

وأوضح أنه سيبدأ تقريبًا من الساعة الثامنة إلى ثلث وينتهي عند العاشرة إلى ثلث صباحًا، وأعلى نسبة في المملكة ستكون ناحية شرورة، وأقل نسبة ستكون على حائل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
الله يرحمهم برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ..
عندما يغيب المساء
تروشي فالماء يطهر كل شيء
عندما يغيب المساء
الله يوجه لهم
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله .. .. واضح انه مزاح وسيع صدر وراعي علوم طيبه .. .. الله يطول بعره على طاعته ويلم اولاده واهل بيته .. آمين ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. «السند» يوضح حكم لبس الإزار في الصلاة 
بالفيديو.. «السند» يوضح حكم لبس الإزار في الصلاة 
Time منذ 28 ثانية Views 1004
شاهد.. مركبة خاصة تنقل أسماك فاسدة في الأحساء
شاهد.. مركبة خاصة تنقل أسماك فاسدة في الأحساء
Time منذ 6 دقائق Views 1182
تشييع جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة في خميس مشيط 
تشييع جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة في خميس مشيط 
Time منذ 9 دقائق Views 1593
انتحار وافد بالكويت من جديد في ظروف غامضة
انتحار وافد بالكويت من جديد في ظروف غامضة
Time منذ 18 دقيقة Views 191
بالفيديو.. التميمي يتحدث بعفويته وخفة دمه عن خوف كبار السن من زوجاتهم 
بالفيديو.. التميمي يتحدث بعفويته وخفة دمه عن خوف كبار السن من زوجاتهم 
Time منذ 19 دقيقة Views 493
وزير الاتصالات: «ملتزمون بتطوير وتمكين القيادات الرقمية»
وزير الاتصالات: «ملتزمون بتطوير وتمكين القيادات الرقمية»
Time منذ 25 دقيقة Views 1316
شاهد.. أشباح تتمرن فجرًا على آلات رياضية
شاهد.. أشباح تتمرن فجرًا على آلات رياضية
Time منذ 27 دقيقة Views 749
مودل روز تثير غضب جمهورها برقصة مثيرة
مودل روز تثير غضب جمهورها برقصة مثيرة
Time منذ 34 دقيقة Views 500
زواج شاب من امرأة بعمر الـ62 سنة
زواج شاب من امرأة بعمر الـ62 سنة
Time منذ 35 دقيقة Views 494
قشور المانجا هل تصلح للأكل وهل هي مفيدة
قشور المانجا هل تصلح للأكل وهل هي مفيدة
Time منذ 36 دقيقة Views 457