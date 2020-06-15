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توضيح من "ساما" للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

Time منذ ساعتين
Views 1798
توضيح من "ساما" للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

علي القحطاني (صدى):
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أنه يمكن للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون وهو ضمان 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة، من خلال التقدم إلى جهات التمويل معينة.

وأوضحت أن جهات التمويل هي البنوك وشركات التمويل، مشيرة إلى أن مميزات البرنامج تتضمن : تحمل المؤسسة رسوم الضمان بدلًا من العميل، الإعفاء من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية، إتاحة بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل، حد أقصى للأرباح والرسوم بنسبة لا تزيد عن 4% من قيمة التمويل سنويًا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
عندما يغيب المساء
تروشي فالماء يطهر كل شيء
عندما يغيب المساء
الله يوجه لهم
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله .. .. واضح انه مزاح وسيع صدر وراعي علوم طيبه .. .. الله يطول بعره على طاعته ويلم اولاده واهل بيته .. آمين ..
ابوبدر
الطواقي طاحت وجيههم بعد ما احتزموا بالانذال. وافق شنن بقة

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