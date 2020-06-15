توضيح من "ساما" للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

علي القحطاني (صدى):
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أنه يمكن للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون وهو ضمان 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة، من خلال التقدم إلى جهات التمويل معينة.
وأوضحت أن جهات التمويل هي البنوك وشركات التمويل، مشيرة إلى أن مميزات البرنامج تتضمن : تحمل المؤسسة رسوم الضمان بدلًا من العميل، الإعفاء من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية، إتاحة بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل، حد أقصى للأرباح والرسوم بنسبة لا تزيد عن 4% من قيمة التمويل سنويًا.