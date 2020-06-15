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" الاتصالات " تعلن عن وظائف إدارية شاغرة في الرياض 

Time منذ ساعتين
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" الاتصالات " تعلن عن وظائف إدارية شاغرة في الرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي تصميم أمن البنية التحتية للأمن السيبراني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، وتقنية المعلومات)،  مشرف تصميم أمن البنية التحتية للأمن السيبراني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، وتقنية المعلومات)،  مدير قسم اتصال البيانات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، والحوسبة).

وأبانت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يونيو 2020م.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
تروشي فالماء يطهر كل شيء
عندما يغيب المساء
الله يوجه لهم
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله .. .. واضح انه مزاح وسيع صدر وراعي علوم طيبه .. .. الله يطول بعره على طاعته ويلم اولاده واهل بيته .. آمين ..
ابوبدر
الطواقي طاحت وجيههم بعد ما احتزموا بالانذال. وافق شنن بقة
عندما يغيب المساء
احسن

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