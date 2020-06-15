" الاتصالات " تعلن عن وظائف إدارية شاغرة في الرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي تصميم أمن البنية التحتية للأمن السيبراني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، وتقنية المعلومات)، مشرف تصميم أمن البنية التحتية للأمن السيبراني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، وتقنية المعلومات)، مدير قسم اتصال البيانات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، والحوسبة).
وأبانت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يونيو 2020م.