نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مواطنة تتعرض للنصب من حساب وهمي 

Time منذ ساعتين
Views 2716
Comment 2
مواطنة تتعرض للنصب من حساب وهمي 

جدة (صدى):
تعرضت مواطنة بجدة لاحتيال من حساب يوهم النساء برخص قيادة بدون تدريب، حيث عرض شخص عرض خدماته عليها حتى أخذ منها مبالغ مادية، واختفى عن الأنظار.

وأوضحت المواطنة:" أريد نقل تجربتي للآخرين لعدم الوقوع مثلما حصل لي.. شاهدت إعلانًا لإحدى النساء، تعرض خدماتها عبر مقطع فيديو، به صور محادثات توهم المتابعات بأنها قد أنجزت لهن الرخص، وتم التسليم ".

ولفتت إلى أنها تواصلت معه عن طريق برنامج الواتساب، موضحة أن الرخصة سوف تصلني إلى باب منزلي دون أي اختبار أو تدريب وتوقعت ذلك، على أنه بسبب جائحة فيروس كورونا فقط عليّ دفع عربون بمبالغ مالية على دفعات حتى موعد الاستلام.

وتابعت المواطنة: خلال التواصل معها لم يخالجني أي شك أنني سوف أقع في عملية النصب نظرًا لأنه يوهم الناس بمقاطع تسليم، وصور دردشات مفتعلة، تشيد بالعمل والتسليم، مردفة أنها حولت 3500 ريال على دفعات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
تروشي فالماء يطهر كل شيء
عندما يغيب المساء
الله يوجه لهم
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله .. .. واضح انه مزاح وسيع صدر وراعي علوم طيبه .. .. الله يطول بعره على طاعته ويلم اولاده واهل بيته .. آمين ..
ابوبدر
الطواقي طاحت وجيههم بعد ما احتزموا بالانذال. وافق شنن بقة
عندما يغيب المساء
احسن

أخر الأخبار

شاهد.. مركبة خاصة تنقل أسماك فاسدة في الأحساء
شاهد.. مركبة خاصة تنقل أسماك فاسدة في الأحساء
Time منذ 5 دقائق Views 1157
تشييع جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة في خميس مشيط 
تشييع جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة في خميس مشيط 
Time منذ 8 دقائق Views 1543
انتحار وافد بالكويت من جديد في ظروف غامضة
انتحار وافد بالكويت من جديد في ظروف غامضة
Time منذ 18 دقيقة Views 187
بالفيديو.. التميمي يتحدث بعفويته وخفة دمه عن خوف كبار السن من زوجاتهم 
بالفيديو.. التميمي يتحدث بعفويته وخفة دمه عن خوف كبار السن من زوجاتهم 
Time منذ 18 دقيقة Views 474
وزير الاتصالات: «ملتزمون بتطوير وتمكين القيادات الرقمية»
وزير الاتصالات: «ملتزمون بتطوير وتمكين القيادات الرقمية»
Time منذ 24 دقيقة Views 1315
شاهد.. أشباح تتمرن فجرًا على آلات رياضية
شاهد.. أشباح تتمرن فجرًا على آلات رياضية
Time منذ 26 دقيقة Views 731
مودل روز تثير غضب جمهورها برقصة مثيرة
مودل روز تثير غضب جمهورها برقصة مثيرة
Time منذ 33 دقيقة Views 491
زواج شاب من امرأة بعمر الـ62 سنة
زواج شاب من امرأة بعمر الـ62 سنة
Time منذ 34 دقيقة Views 490
قشور المانجا هل تصلح للأكل وهل هي مفيدة
قشور المانجا هل تصلح للأكل وهل هي مفيدة
Time منذ 35 دقيقة Views 457
لقاء مع صالح المطلق ويوسف الثنيان وعبدالله صالح عام 1990م
لقاء مع صالح المطلق ويوسف الثنيان وعبدالله صالح عام 1990م
Time منذ 36 دقيقة Views 294