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الأخبار
إصابة شخصين في اصطدام مركبتين بأضم
منذ 3 أيام
1909
1
حمود العنزي (صدى):
شهد طريق الجائزة بمحافظة أضم، حادث اصطدام مركبتين ما أدى إلى إصابة شخصين.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصابين للمستشفى.
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أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله لايبلانا
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحمه ويغفر له وجميع موتى المسلمين
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحمه ويغفر له وجميع موتى المسلمين
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه يبدو لي إنك ماتتابعين القرارات الي أصدرها باالصحيفة (المثل هذا موقوف حتى إشعار آخر)😂
عبدالرحمن سراج منشي
نلاحظ بعض التعليقات سخيفة جدا , يا ناس استثمروا هذه المساحة في ما يفيد المجتمع وتحصلون على الاجر من الله . والله لا يضيع أجر من أحسن عملا ,
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