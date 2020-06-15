وزيرة الهجرة بمصر تتوعد ميليشيات ليبيا:" مش هيعدي على خير " 

القاهرة (صدى):
توعدت وزيرة مصرية برد قوي على فيديو تعذيب عمال مصريين قيل إنه التقط في مدينة ترهونة الليبية، قائلة:" لن يمر على خير ".
وأضافت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري:" أكيد الفيديو مش هيعدي على خير والدولة المصرية لن تسمح بالاعتداء على أبنائها في الخارج ".
وبدا في مقطع الفيديو عمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرض لها عمال مصريون في مدينة ترهونة الليبية جنوب شرق طرابلس، بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا مسلحة.
ورصد الفيديو مسلحين، بعضهم بملابس عسكرية، يجبرون العمال على الوقوف حفاة على قدم واحدة تحت أشعة الشمس، وإجبارهم على ترديد ألفاظ نابية، ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر.