نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وزيرة الهجرة بمصر تتوعد ميليشيات ليبيا:" مش هيعدي على خير " 

Time منذ 37 دقيقة
Views 1537
وزيرة الهجرة بمصر تتوعد ميليشيات ليبيا:" مش هيعدي على خير " 

القاهرة (صدى):
توعدت وزيرة مصرية برد قوي على فيديو تعذيب عمال مصريين قيل إنه التقط في مدينة ترهونة الليبية، قائلة:" لن يمر على خير ".

وأضافت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري:" أكيد الفيديو مش هيعدي على خير والدولة المصرية لن تسمح بالاعتداء على أبنائها في الخارج ".

وبدا في مقطع الفيديو عمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرض لها عمال مصريون في مدينة ترهونة الليبية جنوب شرق طرابلس، بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا مسلحة.

ورصد الفيديو مسلحين، بعضهم بملابس عسكرية، يجبرون العمال على الوقوف حفاة على قدم واحدة تحت أشعة الشمس، وإجبارهم على ترديد ألفاظ نابية، ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يستر على أخوي هناك مىري وش عنده مغرز برجال المع هاليومين الظاهر السالفة فيها خطوبة وزواج ولا أنا غلطان يبو علي😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاصار بكرة خير😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسنت وبارك الله فيك بلدك وأبناء وطنك أولا من غيرهم😘
رااايق
كل ظالم له يوم *** قال تعالى : ( وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42)* سورة إبراهيم **
د محمد ماجد بخش
مثل ساعات الليل والنهار في اليوم الأصل في الثقل المغناطيسي والثقل الفراغي المغناطيسي التكافؤ في وحدة الذرة ووحدة العنصر مهما اختلفت عدد ساعات الليل أو النهار فإن المجموع يمثل 24/24 = وحدة يوم كامل لا عبرة باختلاف قسمته بين الدرجتين فب الذرات الممثلة للعنصر كل الذرات مكافئة محبطة بنفس العدد من الثقل لكن المسافة بين الذرات تحددها درجة الثبات.

أخر الأخبار

هل الجلسات القضائية تحتاج حجز موعد.. العدل تُجيب
هل الجلسات القضائية تحتاج حجز موعد.. العدل تُجيب
Time منذ 14 ثانية Views 1004
نصائح مفيدة للمرأة التى يهددها زوجها بالطلاق
نصائح مفيدة للمرأة التى يهددها زوجها بالطلاق
Time منذ 3 دقائق Views 70
بالفيديو .. الهيئة الملكية بالجبيل: الصناعات الثانوية والأساسية لم تتأثر بجائحة كورونا
بالفيديو .. الهيئة الملكية بالجبيل: الصناعات الثانوية والأساسية لم تتأثر بجائحة كورونا
Time منذ 5 دقائق Views 1137
 قصة جراح أبعده كورونا عن مستشفاه بفرنسا فتفرغ للتطوع في المملكة (فيديو) 
 قصة جراح أبعده كورونا عن مستشفاه بفرنسا فتفرغ للتطوع في المملكة (فيديو) 
Time منذ 13 دقيقة Views 1400
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة
Time منذ 19 دقيقة Views 1392
شركة الكهرباء: التيار بدأ بالعودة تدريجيًا إلى المشتركين في جزر فرسان
شركة الكهرباء: التيار بدأ بالعودة تدريجيًا إلى المشتركين في جزر فرسان
Time منذ 22 دقيقة Views 1285
بالفيديو .. السيول تحتجز سيارة غرب رجال ألمع
بالفيديو .. السيول تحتجز سيارة غرب رجال ألمع
Time منذ 28 دقيقة Views 1460
رد جرئ من مودة الأدهم في أولى جلسات محاكمتها
رد جرئ من مودة الأدهم في أولى جلسات محاكمتها
Time منذ 29 دقيقة Views 457
شاهد.. أمطار الخير تغطي جبال فيفاء
شاهد.. أمطار الخير تغطي جبال فيفاء
Time منذ 32 دقيقة Views 1360
وزيرة الهجرة بمصر تتوعد ميليشيات ليبيا:" مش هيعدي على خير " 
وزيرة الهجرة بمصر تتوعد ميليشيات ليبيا:" مش هيعدي على خير " 
Time منذ 37 دقيقة Views 1537