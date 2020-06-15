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شاهد.. أمطار الخير تغطي جبال فيفاء
منذ 32 دقيقة
1360
جازان (صدى):
شهدت فيفاء في الحد الجنوبي، اليوم الأثنين، تساقط الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة.
ووثق مواطن لحظة هطول أمطار الخير على جبال وطرقات فيفاء؛ حيث بدى المشهد كلوحة فنية طبيعية.
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أحدث التعليقات
القرني
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@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يستر على أخوي هناك مىري وش عنده مغرز برجال المع هاليومين الظاهر السالفة فيها خطوبة وزواج ولا أنا غلطان يبو علي😉
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاصار بكرة خير😉
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسنت وبارك الله فيك بلدك وأبناء وطنك أولا من غيرهم😘
رااايق
كل ظالم له يوم *** قال تعالى : ( وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42)* سورة إبراهيم **
د محمد ماجد بخش
مثل ساعات الليل والنهار في اليوم الأصل في الثقل المغناطيسي والثقل الفراغي المغناطيسي التكافؤ في وحدة الذرة ووحدة العنصر مهما اختلفت عدد ساعات الليل أو النهار فإن المجموع يمثل 24/24 = وحدة يوم كامل لا عبرة باختلاف قسمته بين الدرجتين فب الذرات الممثلة للعنصر كل الذرات مكافئة محبطة بنفس العدد من الثقل لكن المسافة بين الذرات تحددها درجة الثبات.
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