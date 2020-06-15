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منصة أبشر توضح طريقة معرفة المبلغ الموجود في الرصيد بأحد قطاعات الداخلية

Time منذ 54 دقيقة
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منصة أبشر توضح طريقة معرفة المبلغ الموجود في الرصيد بأحد قطاعات الداخلية

الرياض (صدى):
نشرت منصة أبشر، أبرز الأسئلة التي وردتها خلال أسبوعٍ مضى، وإجاباتها.

وأكدت المنصة، أن معلومات سجل السفر في الحساب الشخصي لا يمكن لأي شخص الاطلاع على تفاصيلها من غير الدخول على حسابك أولًا.

وأوضحت أنه يمكن طباعة برنت عن عامل منزلي من خلال خدمة طلب تقرير مقيم في حسابك في منصة أبشر وتظهر الخدمة جميع معلومات المقيم و تابعيه لتقديمها للجهات الرسمية في حال طلبها.

وأفادت بشأن العمالة التي يمكن نقل خدماتها في منصة أبشر أفراد، مضيفًا " هي نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيا إلى كفالة مواطن آخر وعلى الكفيل الجديد قبول الطلب من خلال حسابه في منصة أبشر " .

وأشارت إلى أن تعديل تفاصيل معلومات المؤهل التعليمي أو الحالة الاجتماعية في منصة أبشر، يتم من خلال مراجعة الأحوال المدنية مباشرة مصطحبا الوثائق التي تبين المعلومات الصحيحة.

وأضافت أنها يمكن من خلال خدمة تفويض المركبات من تفويض شخص آخر (مواطن / أو مقيم على كفالتك) بقيادة مركبتك وفق توعين للتفويض وهي مستخدم فعلي او قائد مركبة في حال اختيار مستخدم فعلي فيتم تسجيل المخالفات المرورية على الشخص الذي تم تفويضه.

وأجابت على سؤال: كيف أعرف ما المبالغ المالية في رصيدي في قطاع من قطاعات وزارة الداخلية؟ وهل يمكنني استرجاعه؟، قائلة: " يتم ذلك من خلال خدمة الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي ويتم الاسترجاع من خلال حساب البنك المسدد منه إلكترونيا أو عن طريق التواصل مع المركز الوطني " آمر" عبر الرقم 199099 " .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يستر على أخوي هناك مىري وش عنده مغرز برجال المع هاليومين الظاهر السالفة فيها خطوبة وزواج ولا أنا غلطان يبو علي😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاصار بكرة خير😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسنت وبارك الله فيك بلدك وأبناء وطنك أولا من غيرهم😘
رااايق
كل ظالم له يوم *** قال تعالى : ( وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42)* سورة إبراهيم **
د محمد ماجد بخش
مثل ساعات الليل والنهار في اليوم الأصل في الثقل المغناطيسي والثقل الفراغي المغناطيسي التكافؤ في وحدة الذرة ووحدة العنصر مهما اختلفت عدد ساعات الليل أو النهار فإن المجموع يمثل 24/24 = وحدة يوم كامل لا عبرة باختلاف قسمته بين الدرجتين فب الذرات الممثلة للعنصر كل الذرات مكافئة محبطة بنفس العدد من الثقل لكن المسافة بين الذرات تحددها درجة الثبات.

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