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ضبط مخالفات بعدة صيدليات في المملكة لتلاعبها ببيع الكمامات خلال الأزمة (فيديو) 

Time منذ 45 دقيقة
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ضبط مخالفات بعدة صيدليات في المملكة لتلاعبها ببيع الكمامات خلال الأزمة (فيديو) 

علي القحطاني (صدى):
أكد موسى الفيفي، المدير التنفيذي لفرع هيئة الغذاء والدواء بمنطقة مكة المكرمة، على ضبط مخالفات في عدة صيدليات بالمملكة بسبب تلاعبها ببيع الكمامات خلال أزمة كورونا.

وأضاف الفيفي خلال حواره في قناة " العربية ":" تلقينا 14 ألف بلاغ نتيجة عدم توافر المنتجات ويتم التعامل مباشرة مع البلاغات باختلاف أنواعها ".

وأشار الفيفي إلى عدم توفر الكمامات وتذبذب الأسعار، موضحا أن " الأسعار تختلف باختلاف العرض والطلب ووزارة التجارة تعمل من خلال مراقبيها بالتأكد من ارتفاع السعر ويتم إيقاع الغرامات ".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يستر على أخوي هناك مىري وش عنده مغرز برجال المع هاليومين الظاهر السالفة فيها خطوبة وزواج ولا أنا غلطان يبو علي😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاصار بكرة خير😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسنت وبارك الله فيك بلدك وأبناء وطنك أولا من غيرهم😘
رااايق
كل ظالم له يوم *** قال تعالى : ( وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42)* سورة إبراهيم **
د محمد ماجد بخش
مثل ساعات الليل والنهار في اليوم الأصل في الثقل المغناطيسي والثقل الفراغي المغناطيسي التكافؤ في وحدة الذرة ووحدة العنصر مهما اختلفت عدد ساعات الليل أو النهار فإن المجموع يمثل 24/24 = وحدة يوم كامل لا عبرة باختلاف قسمته بين الدرجتين فب الذرات الممثلة للعنصر كل الذرات مكافئة محبطة بنفس العدد من الثقل لكن المسافة بين الذرات تحددها درجة الثبات.

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