صحة عسير ترد على مُدعي التشخيص الخاطئ: «لم يُجرٍ فحص كورونا»

أبها (صدى):
علقت الشؤون الصحية بمنطقة عسير على الواقعة التي تم تداولها بشأن تشخيص خطأ لمواطن مصاب بالكورونا، مما تسبب في إصابة كامل أسرته.
وقالت الصحة إنه تبين أن الشخص المذكور لم يقم بأي فحص يثبت إصابته بالفيروس؛ حيث أوضحت أن المواطن راجع أحد المراكز الصحية في مدينة أبها، وتم التعامل معه وفق البروتوكولات الطبية المحدثة للتعامل مع حالات الاشتباه أو الحالات المؤكدة.
وأضافت: بعد التحقق من خلال الأنظمة الرسمية والمعتمدة لدى وزارة الصحة التي يتم من خلالها تسجيل وتوثيق الحالات الإيجابية المؤكد إصابتها، فلم يثبت إجراء الشخص الفحص، ولم تثبت إصابته بفيروس كورونا حتى صباح الأحد ١٤/ ٦/ ٢٠٢٠م.