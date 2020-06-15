إيفانكا ترامب تهنئ والدها بعيد ميلاده بصور من طفولتها 

واشنطن (صدى):
قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاحتفال بعيد ميلاده الـ 74، حيث أنه كان من المتوقع أن نشهد مظاهر احتفال الرئيس برفقة العائلة وخاصة ميلانيا.
ولفتت ميلانيا ترامب انتباه الكثيرين من رواد السوشيال ميديا؛ حيث تجاهلت عيد ميلاد زوجها وشاركت تغريدة عن الجيش الأمريكي، بدلًا من تهنئة ترامب بعيد ميلاده، نشرت ميلانيا تغريدة بمناسبة الذكرى الـ 245 لتأسيس الجيش الأمريكي.
اتضح أن ترامب كان قد عاد إلى واشنطن بعد قضائه عيد ميلاده في ملعبه للجولف في ولاية نيو جيرسي برفقة ابنته ايفانكا وزوجها جاريد كوشنر.
ونشرت إيفانكا صورة لطيفة من طفولتها برفقة والدها، كتبت عليها: " عيد ميلاد سعيد، أحبك "، بالإضافة إلى عدة صور لترامب برفقة أطفالها وزوجها جاريد.
وعرضت تيفاني صورة أيضًا برفقة والدها، كتبت عليها: " عيد ميلاد سعيد أبي، أنا ممتنة للغاية لحبك وإرشادك لي.. أحبك ".
وشارك الابن الأكبر، دونالد جونيور صورة له برفقة والده وحبيبته جيلفويل على إنستجرام، قائلا: " عيد ميلاد سعيد..نحبك"، كما نشر أريك صورة أيضًا برفقة والده وقال: "نحن نحبك للغاية ".