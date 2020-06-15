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إيفانكا ترامب تهنئ والدها بعيد ميلاده بصور من طفولتها 

Time منذ ساعة
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إيفانكا ترامب تهنئ والدها بعيد ميلاده بصور من طفولتها 

واشنطن (صدى):
قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاحتفال بعيد ميلاده الـ 74، حيث أنه كان من المتوقع أن نشهد مظاهر احتفال الرئيس برفقة العائلة وخاصة ميلانيا.

ولفتت ميلانيا ترامب انتباه الكثيرين من رواد السوشيال ميديا؛ حيث تجاهلت عيد ميلاد زوجها وشاركت تغريدة عن الجيش الأمريكي، بدلًا من تهنئة ترامب بعيد ميلاده، نشرت ميلانيا تغريدة بمناسبة الذكرى الـ 245 لتأسيس الجيش الأمريكي.

اتضح أن ترامب كان قد عاد إلى واشنطن بعد قضائه عيد ميلاده في ملعبه للجولف في ولاية نيو جيرسي برفقة ابنته ايفانكا وزوجها جاريد كوشنر.

ونشرت إيفانكا صورة لطيفة من طفولتها برفقة والدها، كتبت عليها: " عيد ميلاد سعيد، أحبك "، بالإضافة إلى عدة صور لترامب برفقة أطفالها وزوجها جاريد.

وعرضت تيفاني صورة أيضًا برفقة والدها، كتبت عليها: " عيد ميلاد سعيد أبي، أنا ممتنة للغاية لحبك وإرشادك لي.. أحبك ".

وشارك الابن الأكبر، دونالد جونيور صورة له برفقة والده وحبيبته جيلفويل على إنستجرام، قائلا: " عيد ميلاد سعيد..نحبك"، كما نشر أريك صورة أيضًا برفقة والده وقال: "نحن نحبك للغاية ".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يستر على أخوي هناك مىري وش عنده مغرز برجال المع هاليومين الظاهر السالفة فيها خطوبة وزواج ولا أنا غلطان يبو علي😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاصار بكرة خير😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسنت وبارك الله فيك بلدك وأبناء وطنك أولا من غيرهم😘
رااايق
كل ظالم له يوم *** قال تعالى : ( وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42)* سورة إبراهيم **
د محمد ماجد بخش
مثل ساعات الليل والنهار في اليوم الأصل في الثقل المغناطيسي والثقل الفراغي المغناطيسي التكافؤ في وحدة الذرة ووحدة العنصر مهما اختلفت عدد ساعات الليل أو النهار فإن المجموع يمثل 24/24 = وحدة يوم كامل لا عبرة باختلاف قسمته بين الدرجتين فب الذرات الممثلة للعنصر كل الذرات مكافئة محبطة بنفس العدد من الثقل لكن المسافة بين الذرات تحددها درجة الثبات.

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