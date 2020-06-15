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عقبة جديدة أمام النصر لإتمام التعاقد مع حارس موناكو

Time منذ ساعة
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عقبة جديدة أمام النصر لإتمام التعاقد مع حارس موناكو

ماجد محمد (صدى):
يبدو أن صفقة تعاقد نادي النصر مع الكرواتي دانييل سوباسيتش حارس مرمى موناكو الفرنسي السابق، قد تصل إلى طريق مسدود، وتواجه عقبات جديدة.

وأشارت تقارير صحفية إلى وجود رغبة لدى نادي النصر السعودي للحصول على خدمات سوباسيتش، خاصة بعد أن أصبح حارس المرمى حراً، عقب نهاية عقده مع موناكو، والذي استمر بين صفوفه لمدة 8 سنوات.

وترغب إدارة النصر في حسم الصفقة لصالحها، خاصة وأنها لن تكلف خزينة النادي كثيرًا نظراً لأن اللاعب أصبح حرًا.

وأوضحت التقارير أن نادي أولمبياكوس اليوناني يرغب في ضم الحارس أيضًا، مما قد يهدد إتمام الصفقة لصالح النصر.

وعلى الرغم من بلوغ الحارس 35 عامًا إلا أن الأندية مازالت ترغب في الحصول على خدماته، لاسيما وأنه شارك في 292 مباراة مع ناديه السابق موناكو، وكان الحارس الاحتياطي للمنتخب الكرواتي، خلال بطولة كأس العالم 2018، في روسيا، والتي توج بلقبها المنتخب الفرنسي بعد فوزه في المباراة النهائية على كرواتيا.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يستر على أخوي هناك مىري وش عنده مغرز برجال المع هاليومين الظاهر السالفة فيها خطوبة وزواج ولا أنا غلطان يبو علي😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاصار بكرة خير😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسنت وبارك الله فيك بلدك وأبناء وطنك أولا من غيرهم😘
رااايق
كل ظالم له يوم *** قال تعالى : ( وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42)* سورة إبراهيم **
د محمد ماجد بخش
مثل ساعات الليل والنهار في اليوم الأصل في الثقل المغناطيسي والثقل الفراغي المغناطيسي التكافؤ في وحدة الذرة ووحدة العنصر مهما اختلفت عدد ساعات الليل أو النهار فإن المجموع يمثل 24/24 = وحدة يوم كامل لا عبرة باختلاف قسمته بين الدرجتين فب الذرات الممثلة للعنصر كل الذرات مكافئة محبطة بنفس العدد من الثقل لكن المسافة بين الذرات تحددها درجة الثبات.

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