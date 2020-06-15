عقبة جديدة أمام النصر لإتمام التعاقد مع حارس موناكو

ماجد محمد (صدى):
يبدو أن صفقة تعاقد نادي النصر مع الكرواتي دانييل سوباسيتش حارس مرمى موناكو الفرنسي السابق، قد تصل إلى طريق مسدود، وتواجه عقبات جديدة.
وأشارت تقارير صحفية إلى وجود رغبة لدى نادي النصر السعودي للحصول على خدمات سوباسيتش، خاصة بعد أن أصبح حارس المرمى حراً، عقب نهاية عقده مع موناكو، والذي استمر بين صفوفه لمدة 8 سنوات.
وترغب إدارة النصر في حسم الصفقة لصالحها، خاصة وأنها لن تكلف خزينة النادي كثيرًا نظراً لأن اللاعب أصبح حرًا.
وأوضحت التقارير أن نادي أولمبياكوس اليوناني يرغب في ضم الحارس أيضًا، مما قد يهدد إتمام الصفقة لصالح النصر.
وعلى الرغم من بلوغ الحارس 35 عامًا إلا أن الأندية مازالت ترغب في الحصول على خدماته، لاسيما وأنه شارك في 292 مباراة مع ناديه السابق موناكو، وكان الحارس الاحتياطي للمنتخب الكرواتي، خلال بطولة كأس العالم 2018، في روسيا، والتي توج بلقبها المنتخب الفرنسي بعد فوزه في المباراة النهائية على كرواتيا.