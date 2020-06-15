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شاهد.. الملك فهد وكميل شمعون يطلعان على أعمال الحفر في بئر شدقم
منذ ساعة
1876
الدمام (صدى):
وثقت صورة تاريخية، الملك فهد بن عبدالعزيز " رحمه الله "، عندما كان أميراً، والرئيس اللبناني الأسبق كميل شمعون، وهما يطلعان على أعمال الحفر في بئر شدقم في منطقة الحقول النفطية بمدينة بقيق.
والتقطت الصورة عام 1372 هـ الموافق 1953 م.
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أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يستر على أخوي هناك مىري وش عنده مغرز برجال المع هاليومين الظاهر السالفة فيها خطوبة وزواج ولا أنا غلطان يبو علي😉
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاصار بكرة خير😉
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسنت وبارك الله فيك بلدك وأبناء وطنك أولا من غيرهم😘
رااايق
كل ظالم له يوم *** قال تعالى : ( وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42)* سورة إبراهيم **
د محمد ماجد بخش
مثل ساعات الليل والنهار في اليوم الأصل في الثقل المغناطيسي والثقل الفراغي المغناطيسي التكافؤ في وحدة الذرة ووحدة العنصر مهما اختلفت عدد ساعات الليل أو النهار فإن المجموع يمثل 24/24 = وحدة يوم كامل لا عبرة باختلاف قسمته بين الدرجتين فب الذرات الممثلة للعنصر كل الذرات مكافئة محبطة بنفس العدد من الثقل لكن المسافة بين الذرات تحددها درجة الثبات.
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