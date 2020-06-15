النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص روّج لمعلومات مغلوطة عن السيراميك

الرياض (صدى):
أمرت النيابة العامة، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يُروج لمعلومات مغلوطة ومضللة بشأن رفع أسعار السيراميك.
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه بناءً على ذلك وبناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.
ودعا المصدر، إلى التحلي بروح المسؤولية، واستشعار الواجب الأخلاقي فيما ينشر ويتم تداوله، مشيرًا إلى النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالأمن المعلوماتي أو محاولة تضليل المجتمع بأخبار مغلوطة ومضللة أو مجهولة المصدر، تحت طائلة المساءلة الجزائية طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.