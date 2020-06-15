مصير أزارو والبركة غامضًا في الاتفاق

ماجد محمد (صدى):
لم تحسم إدارة الاتفاق موقف ثنائي الفريق، المهاجم المغربي وليد أزارو خالد البركة الظهير الأيسر للفريق، واللذان لم يتم تمديد عقودهما مع النادي، إلى ما بعد الموسم الجاري.
وتسعى إدارة الاتفاق لتمديد فترة الإعارة مع أزارو والبركة بعد انتهاء التعاقد معهم بنظام الإعارة.
وقامت إدارة الاتفاق بتمديد عقود أغلب لاعبي الفريق وزيادة عدد أعوام التعاقد إلا أن ثنائي الفريق لم يتم حسم مصيرهما حتى الآن.
الجدير بالذكر أن الاتفاق كان قد تعاقد مع أزارو قادمًا من الأهلي المصري على سبيل الإعارة، بينما تم الحصول على خدمات البركة بنظام الإعارة قادمًا من النادي الأهلي.