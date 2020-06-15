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مصير أزارو والبركة غامضًا في الاتفاق

Time منذ ساعة
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مصير أزارو والبركة غامضًا في الاتفاق

ماجد محمد (صدى):
لم تحسم إدارة الاتفاق موقف ثنائي الفريق، المهاجم المغربي وليد أزارو خالد البركة الظهير الأيسر للفريق، واللذان لم يتم تمديد عقودهما مع النادي، إلى ما بعد الموسم الجاري.

وتسعى إدارة الاتفاق لتمديد فترة الإعارة مع أزارو والبركة بعد انتهاء التعاقد معهم بنظام الإعارة.

وقامت إدارة الاتفاق بتمديد عقود أغلب لاعبي الفريق وزيادة عدد أعوام التعاقد إلا أن ثنائي الفريق لم يتم حسم مصيرهما حتى الآن.

الجدير بالذكر أن الاتفاق كان قد تعاقد مع أزارو قادمًا من الأهلي المصري على سبيل الإعارة، بينما تم الحصول على خدمات البركة بنظام الإعارة قادمًا من النادي الأهلي.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يستر على أخوي هناك مىري وش عنده مغرز برجال المع هاليومين الظاهر السالفة فيها خطوبة وزواج ولا أنا غلطان يبو علي😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاصار بكرة خير😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسنت وبارك الله فيك بلدك وأبناء وطنك أولا من غيرهم😘
رااايق
كل ظالم له يوم *** قال تعالى : ( وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42)* سورة إبراهيم **
د محمد ماجد بخش
مثل ساعات الليل والنهار في اليوم الأصل في الثقل المغناطيسي والثقل الفراغي المغناطيسي التكافؤ في وحدة الذرة ووحدة العنصر مهما اختلفت عدد ساعات الليل أو النهار فإن المجموع يمثل 24/24 = وحدة يوم كامل لا عبرة باختلاف قسمته بين الدرجتين فب الذرات الممثلة للعنصر كل الذرات مكافئة محبطة بنفس العدد من الثقل لكن المسافة بين الذرات تحددها درجة الثبات.

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