نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"نيوم" تفتح باب القبول لدراسة تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الكوادر من أبناء المجتمع

Time منذ ساعة
Views 1637
"نيوم" تفتح باب القبول لدراسة تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الكوادر من أبناء المجتمع

تبوك (صدى):
أعلنت شركة نيوم اليوم افتتاح باب التسجيل لقبول دفعة جديدة من أبناء المجتمع المحلي لدراسة تكنولوجيا المعلومات، ويستمر لغاية 25 يونيو 2020م, بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج "نيوم " للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف الذي أطلق في نهاية شهر يناير الماضي بالتعاون مع جامعة فهد بن سلطان في تبوك.

وأوضحت "نيوم" أن المتقدمين سيتمكنون من التسجيل والبدء في الدراسة لمرحلة البكالوريوس في تخصصات تشمل الذكاء الاصطناعي وعلم وتحليل البيانات في جامعة فهد بن سلطان مع إمكانية ابتعاث المتفوقين منهم لإكمال العام الدراسي الأخير في إحدى الجامعات الأمريكية, مشيرةً إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي يمثل إحدى اللبنات الأساسية في دعم التحول الرقمي الذي تشهده المملكة وكذلك من أبرز القطاعات لجعل نيوم المشروع الأذكى من نوعه في العالم.

وأفادت أن اختيار المرشّحين سيتم بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة, كما سيحصل كل طالب على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة.

وبينت شركة " نيوم " أن هذا البرنامج يقدم العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح، إضافة إلى فرص عمل مرموقة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم، كي يساهموا في بناء مستقبل المنطقة الرقمي, داعيةً الراغبين في الالتحاق بالبرنامج بتقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني:هنا، الذي يشمل جميع الشروط والمتطلبات.

ويأتي هذا الإعلان من " نيوم " استكمالاً للشراكة التي تم توقيعها مع جامعة فهد بن سلطان مطلع العام الجاري التي تهدف إلى توفير منح دراسية لنحو 500 شخص خلال السنوات الخمس القادمة من أبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم في عدة مجالات متخصصة تشمل هندسة الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات, كما يأتي ضمن سلسلة مشاريع أطلقتها نيوم في إطار إستراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية التي ركزت على دمج أبناء وبنات المجتمع المحلي ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من هذا المشروع وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وخلق فرص عمل مصممة خصيصا بناءً على الاحتياج الكبير للكفاءات المحلية في قطاعات نيوم الاقتصادية الـ16.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يستر على أخوي هناك مىري وش عنده مغرز برجال المع هاليومين الظاهر السالفة فيها خطوبة وزواج ولا أنا غلطان يبو علي😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاصار بكرة خير😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسنت وبارك الله فيك بلدك وأبناء وطنك أولا من غيرهم😘
رااايق
كل ظالم له يوم *** قال تعالى : ( وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42)* سورة إبراهيم **
د محمد ماجد بخش
مثل ساعات الليل والنهار في اليوم الأصل في الثقل المغناطيسي والثقل الفراغي المغناطيسي التكافؤ في وحدة الذرة ووحدة العنصر مهما اختلفت عدد ساعات الليل أو النهار فإن المجموع يمثل 24/24 = وحدة يوم كامل لا عبرة باختلاف قسمته بين الدرجتين فب الذرات الممثلة للعنصر كل الذرات مكافئة محبطة بنفس العدد من الثقل لكن المسافة بين الذرات تحددها درجة الثبات.

أخر الأخبار

نصائح مفيدة للمرأة التى يهددها زوجها بالطلاق
نصائح مفيدة للمرأة التى يهددها زوجها بالطلاق
Time منذ دقيقة Views 46
بالفيديو .. الهيئة الملكية بالجبيل: الصناعات الثانوية والأساسية لم تتأثر بجائحة كورونا
بالفيديو .. الهيئة الملكية بالجبيل: الصناعات الثانوية والأساسية لم تتأثر بجائحة كورونا
Time منذ 3 دقائق Views 1074
 قصة جراح أبعده كورونا عن مستشفاه بفرنسا فتفرغ للتطوع في المملكة (فيديو) 
 قصة جراح أبعده كورونا عن مستشفاه بفرنسا فتفرغ للتطوع في المملكة (فيديو) 
Time منذ 11 دقيقة Views 1377
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة
Time منذ 17 دقيقة Views 1381
شركة الكهرباء: التيار بدأ بالعودة تدريجيًا إلى المشتركين في جزر فرسان
شركة الكهرباء: التيار بدأ بالعودة تدريجيًا إلى المشتركين في جزر فرسان
Time منذ 20 دقيقة Views 1280
بالفيديو .. السيول تحتجز سيارة غرب رجال ألمع
بالفيديو .. السيول تحتجز سيارة غرب رجال ألمع
Time منذ 26 دقيقة Views 1440
رد جرئ من مودة الأدهم في أولى جلسات محاكمتها
رد جرئ من مودة الأدهم في أولى جلسات محاكمتها
Time منذ 27 دقيقة Views 443
شاهد.. أمطار الخير تغطي جبال فيفاء
شاهد.. أمطار الخير تغطي جبال فيفاء
Time منذ 31 دقيقة Views 1347
وزيرة الهجرة بمصر تتوعد ميليشيات ليبيا:" مش هيعدي على خير " 
وزيرة الهجرة بمصر تتوعد ميليشيات ليبيا:" مش هيعدي على خير " 
Time منذ 35 دقيقة Views 1519
أخصائي: أحزمة تعديل الظهر ليس لها فائدة (فيديو)
أخصائي: أحزمة تعديل الظهر ليس لها فائدة (فيديو)
Time منذ 35 دقيقة Views 1215