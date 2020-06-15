تجمع أسري ينتهي بإصابة 3 عائلات بالفيروس المستجد

عادل الحربي (صدى):
تسببت سيدة مصابة بالفيروس المستجد في المملكة، في إصابة 3 عائلات أثناء تجمع اسري عند جدتهم انتشر فيه العناق والمصافحة.
ولم يلتزم أفراد العائلات بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية والوقائية؛ مما أدى إلى عدوى 3 عائلات؛ حيث أصيبت 9 حالات، منها 3 حالات تم تنويمها بالمستشفى.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4,507 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، منها 1,658 في منطقة الرياض؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 132048 حالة إصابة بالمملكة.