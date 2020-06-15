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تجمع أسري ينتهي بإصابة 3 عائلات بالفيروس المستجد

Time منذ 7 دقائق
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تجمع أسري ينتهي بإصابة 3 عائلات بالفيروس المستجد

عادل الحربي (صدى):
تسببت سيدة مصابة بالفيروس المستجد في المملكة، في إصابة 3 عائلات أثناء تجمع اسري عند جدتهم انتشر فيه العناق والمصافحة.

ولم يلتزم أفراد العائلات بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية والوقائية؛ مما أدى إلى عدوى 3 عائلات؛ حيث أصيبت 9 حالات، منها 3 حالات تم تنويمها بالمستشفى.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4,507 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، منها 1,658 في منطقة الرياض؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 132048 حالة إصابة بالمملكة.

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أحدث التعليقات

طالب مراهق
بعض الطلاب ما هم كويسيين انا طالب في اول ثانوي كنت اقوم بحركات ما هي زينه لكن الحمد لله استاذي ضربني فلكه والحين صرت لما اشوفه واقابله اقبل يده لانه خلاني اصير رجال ومؤدب
د محمد ماجد بخش
جدول تثبيت المحاور هو ما آمل في عالميته وهو جدير ورائع ويستحق التقدير
**""'سهم'""**😊
الوضع مايطمن ... نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء
Mr. Crash
كنها سيقان روبرتو كارلس معضله
د محمد ماجد بخش
{دلالة عددية} {دلالة عددية - فراغية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية - مغناطيسية} { الفترة الممثلة بالدلالة: الأفقية الممثلة بالدلالة الرأسية المنتظمة: هي الدلالة { الثقالية الفراغية }{العددية النسبية} المكافئة{ المحورية الثقالية المغناطيسية }} جميع الدلالات: الأفقية المختلفة تمثل بالدلالة الرأسية العددية.

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