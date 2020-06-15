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اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

Time منذ 35 دقيقة
Views 1486
اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - اليوم الإثنين من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة (خميس مشيط) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وأوضح العقيد المالكي أن هذه العملية الإرهابية هي امتداد للعمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران) بإطلاق صاروخ بالستي في ( 13 يونيو 2020 م )، وإن استمرار المليشيا الحوثية في أعمالها الارهابية والعدائية باستخدام الطائرات بدون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة لاستهداف المدنيين الأبرياء يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الاجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جدول تثبيت المحاور هو ما آمل في عالميته وهو جدير ورائع ويستحق التقدير
**""'سهم'""**😊
الوضع مايطمن ... نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء
Mr. Crash
كنها سيقان روبرتو كارلس معضله
د محمد ماجد بخش
{دلالة عددية} {دلالة عددية - فراغية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية - مغناطيسية} { الفترة الممثلة بالدلالة: الأفقية الممثلة بالدلالة الرأسية المنتظمة: هي الدلالة { الثقالية الفراغية }{العددية النسبية} المكافئة{ المحورية الثقالية المغناطيسية }} جميع الدلالات: الأفقية المختلفة تمثل بالدلالة الرأسية العددية.
Mr. Crash
مصيره ياكلها الدود

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