وظيفة تقنية شاغرة في شركة المياه الوطنية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المياه الوطنية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، اليوم الاثنين، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (أخصائي أمن المعلومات).
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة مناسبة في مجال ذات صلة، فضلًا عن التركيز على العملاء والتواصل الفعال.
وأوضحت أن التقديم متاح الآن وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة من هنــــــــــــــا .