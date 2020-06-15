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وظيفة تقنية شاغرة في شركة المياه الوطنية

Time منذ 37 دقيقة
Views 1501
وظيفة تقنية شاغرة في شركة المياه الوطنية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المياه الوطنية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، اليوم الاثنين، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (أخصائي أمن المعلومات).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة مناسبة في مجال ذات صلة، فضلًا عن التركيز على العملاء والتواصل الفعال.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة من هنــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جدول تثبيت المحاور هو ما آمل في عالميته وهو جدير ورائع ويستحق التقدير
**""'سهم'""**😊
الوضع مايطمن ... نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء
Mr. Crash
كنها سيقان روبرتو كارلس معضله
د محمد ماجد بخش
{دلالة عددية} {دلالة عددية - فراغية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية - مغناطيسية} { الفترة الممثلة بالدلالة: الأفقية الممثلة بالدلالة الرأسية المنتظمة: هي الدلالة { الثقالية الفراغية }{العددية النسبية} المكافئة{ المحورية الثقالية المغناطيسية }} جميع الدلالات: الأفقية المختلفة تمثل بالدلالة الرأسية العددية.
Mr. Crash
مصيره ياكلها الدود

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