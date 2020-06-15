شاهد.. أمل العوضي ترتدي فستان شبيه بفستان ياسمين صبري والمتابعون يعلقون

خالد الظفيري (صدى):
نشرت الإعلامية الكويتية أمل العوضي مجموعة من الصور الجديدة من جلسة التصوير، مما فجر الأسئلة حول تشابه فستانها مع فستان الفنانة ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال أبو هشيمة مما أثار الجدل .
واعتبرت العوضي بأن ذلك اتهامًا لها بتقليد غيرها في إطلالتها حيث كشفت على الفور بأنها أول فنانة ارتدت هذا الفستان وأن جميع من ارتدينه وظهرن به كن بعدها، مدللًة حديثها بأن الفستان ارتدته في كليب “ياللي أحبك موت” مع الفنان ماجد المهندس.
وقالت متابعة في تعليقها: “لبسته ياسمين وكلجن لبستن”، لترد عليها أمل العوضي قائلًة: “حبيبتي أنا لابسته في كليب "يلي احبك موت) قبل الكل لكن تأخر عرضه لظروف الكرونا ورمضان من شهر 1 تقدرين تتأكدين بعيونج”، مما تسبب في إنقسامها بين المتابعين ، حيث طالبها البعض بعدم الرد، والبعض الآخر يراها مميزة أكثر من الآخرين.