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شاهد.. أمل العوضي ترتدي فستان شبيه بفستان ياسمين صبري والمتابعون يعلقون

Time منذ 12 دقيقة
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شاهد.. أمل العوضي ترتدي فستان شبيه بفستان ياسمين صبري والمتابعون يعلقون

خالد الظفيري (صدى):
نشرت الإعلامية الكويتية أمل العوضي مجموعة من الصور الجديدة من جلسة التصوير، مما فجر الأسئلة حول تشابه فستانها مع فستان الفنانة ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال أبو هشيمة مما أثار الجدل .

واعتبرت العوضي بأن ذلك اتهامًا لها بتقليد غيرها في إطلالتها حيث كشفت على الفور بأنها أول فنانة ارتدت هذا الفستان وأن جميع من ارتدينه وظهرن به كن بعدها، مدللًة حديثها بأن الفستان ارتدته في كليب “ياللي أحبك موت” مع الفنان ماجد المهندس.

وقالت متابعة في تعليقها: “لبسته ياسمين وكلجن لبستن”، لترد عليها أمل العوضي قائلًة: “حبيبتي أنا لابسته في كليب "يلي احبك موت) قبل الكل لكن تأخر عرضه لظروف الكرونا ورمضان من شهر 1 تقدرين تتأكدين بعيونج”، مما تسبب في إنقسامها بين المتابعين ، حيث طالبها البعض بعدم الرد، والبعض الآخر يراها مميزة أكثر من الآخرين.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جدول تثبيت المحاور هو ما آمل في عالميته وهو جدير ورائع ويستحق التقدير
**""'سهم'""**😊
الوضع مايطمن ... نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء
Mr. Crash
كنها سيقان روبرتو كارلس معضله
د محمد ماجد بخش
{دلالة عددية} {دلالة عددية - فراغية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية - مغناطيسية} { الفترة الممثلة بالدلالة: الأفقية الممثلة بالدلالة الرأسية المنتظمة: هي الدلالة { الثقالية الفراغية }{العددية النسبية} المكافئة{ المحورية الثقالية المغناطيسية }} جميع الدلالات: الأفقية المختلفة تمثل بالدلالة الرأسية العددية.
Mr. Crash
مصيره ياكلها الدود

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