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الحصيني: متوقع موجة حر شديدة تبدأ غدًا

Time منذ 49 دقيقة
Views 1749
الحصيني: متوقع موجة حر شديدة تبدأ غدًا

الرياض (صدى):
أعلن الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع أن تتأثر المملكة بموجة حر شديدة ثانية، اعتبارًا من الغد الثلاثاء.

وأضاف: "متوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي في مثل هذه الأيام من السنة بعد أن عاشت اليومين الماضية الحرارة حول معدلتها " .

وتابع: " يُتوقع أن تقترب الحرارة من "٥٠" على"الشرقية" والخليج وتتجاوز منتصف الأربعينيات على أجزاء من الرياض والقصيم ومكة والمدينة /العظمى/ إلا أن يصرفها الله " .

وأردف: " ومتوقع أن تكون الحرارة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل ونجران وجازان تتراوح درجة الحرارة من"36" إلى"42"درجة مئوية متوقع أن تستمر ثلاثة أيام قوة الموجة على الشرقية والوسطى أما المصائف فمعتدلة الحرارة " .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جدول تثبيت المحاور هو ما آمل في عالميته وهو جدير ورائع ويستحق التقدير
**""'سهم'""**😊
الوضع مايطمن ... نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء
Mr. Crash
كنها سيقان روبرتو كارلس معضله
د محمد ماجد بخش
{دلالة عددية} {دلالة عددية - فراغية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية - مغناطيسية} { الفترة الممثلة بالدلالة: الأفقية الممثلة بالدلالة الرأسية المنتظمة: هي الدلالة { الثقالية الفراغية }{العددية النسبية} المكافئة{ المحورية الثقالية المغناطيسية }} جميع الدلالات: الأفقية المختلفة تمثل بالدلالة الرأسية العددية.
Mr. Crash
مصيره ياكلها الدود

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