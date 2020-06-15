الحصيني: متوقع موجة حر شديدة تبدأ غدًا

الرياض (صدى):
أعلن الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع أن تتأثر المملكة بموجة حر شديدة ثانية، اعتبارًا من الغد الثلاثاء.
وأضاف: "متوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي في مثل هذه الأيام من السنة بعد أن عاشت اليومين الماضية الحرارة حول معدلتها " .
وتابع: " يُتوقع أن تقترب الحرارة من "٥٠" على"الشرقية" والخليج وتتجاوز منتصف الأربعينيات على أجزاء من الرياض والقصيم ومكة والمدينة /العظمى/ إلا أن يصرفها الله " .
وأردف: " ومتوقع أن تكون الحرارة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل ونجران وجازان تتراوح درجة الحرارة من"36" إلى"42"درجة مئوية متوقع أن تستمر ثلاثة أيام قوة الموجة على الشرقية والوسطى أما المصائف فمعتدلة الحرارة " .