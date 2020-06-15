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انقطاع الكهرباء بأحياء بحر أبو سكينة دون سابق أنذار

Time منذ ساعة
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انقطاع الكهرباء بأحياء بحر أبو سكينة دون سابق أنذار

إبراهيم عسيري (صدى):
ناشد أهالي مركز بحر أبو سكينة شركة الكهرباء، بإيجاد حلا ناجعاً لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر عن بعض الأحياء والقرى، ومن بينها الشروفة وبعض الأحياء في الخطام؛ حيث كان آخر تلك الانقطاعات ليلة البارحة الأحد 23 /10/1441، وكذلك ظهر هذا اليوم حتى الآن.

وأثار هذا الأمر نوعا من الاستياء لدى السكان، علاوة على اتلاف جميع الأجهزة الكهربائية والمأكولات المبردة؛ فيما تتعرض المنطقة وبصفة مستمرة وبشكل عشوائي لانقطاع التيار الكهربائي وكانت أكثرها في فصل الصيف ونزول الأمطار وليس لها موعد محدد ففترات الانقطاع قد تأتي في النهار أو الليل وتمتد إلى ساعات في أغلب الأحيان، حسب شهادة السكان.

وطالب الأهالي وزير المياه والكهرباء، بالتحقيق في هذه المسألة حيث تقدموا بعدد من البلاغات لشركة الكهرباء على الرقم 933 ولكن لم يتم حسم المسألة وإنما يتلقونه من وعود هي مجرد مسكنات وأعذار.

والجدير بالذكر بأن الخطوط الهوائية بالمركز قديمة جداً وبعض الاعمدة من الخشب؛ لذا يطالب الأهالي عبر (صحيفة صدى) الشركة السعودية للكهرباء بإيجاد حلول سريعة ومعالجة سريعة وتحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جدول تثبيت المحاور هو ما آمل في عالميته وهو جدير ورائع ويستحق التقدير
**""'سهم'""**😊
الوضع مايطمن ... نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء
Mr. Crash
كنها سيقان روبرتو كارلس معضله
د محمد ماجد بخش
{دلالة عددية} {دلالة عددية - فراغية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية - مغناطيسية} { الفترة الممثلة بالدلالة: الأفقية الممثلة بالدلالة الرأسية المنتظمة: هي الدلالة { الثقالية الفراغية }{العددية النسبية} المكافئة{ المحورية الثقالية المغناطيسية }} جميع الدلالات: الأفقية المختلفة تمثل بالدلالة الرأسية العددية.
Mr. Crash
مصيره ياكلها الدود

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