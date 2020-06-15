"الزكاة والدخل" توضح نسبة الضريبة الخاصة بالأدوية والأجهزة الطبية

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل قيمة الضريبة الخاصة بالأدوية والأجهزة الطبية.
وكان أحد متابعي حساب الهيئة الخاصة بالعناية بالعملاء على موقع تويتر قد تسائل عما اذا كان هناك تغيير في نسبة الضريبة الصفرية للمواد والأجهزة الطبية ومواد وأجهزة طب الأسنان وخاصة مواد زراعة الأسنان والتركيبات.
وأجابت الهيئة بأن أي دواء خارج القائمة الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2020م ستخضغ بنسبة 15%.
وأضافت أن الأدوية المدرجة في القائمة فتخضع للضريبة بالنسبة الصفرية، ويمكن التحقق من خلال البحث بإستخدام اسم الدواء عن طريق الرابط التالي: أضغط هنا