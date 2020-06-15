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"الزكاة والدخل" توضح نسبة الضريبة الخاصة بالأدوية والأجهزة الطبية

Time منذ ساعة
Views 2006
"الزكاة والدخل" توضح نسبة الضريبة الخاصة بالأدوية والأجهزة الطبية

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل قيمة الضريبة الخاصة بالأدوية والأجهزة الطبية.

وكان أحد متابعي حساب الهيئة الخاصة بالعناية بالعملاء على موقع تويتر قد تسائل عما اذا كان هناك تغيير في نسبة الضريبة الصفرية للمواد والأجهزة الطبية ومواد وأجهزة طب الأسنان وخاصة مواد زراعة الأسنان والتركيبات.

وأجابت الهيئة بأن أي دواء خارج القائمة الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2020م ستخضغ بنسبة 15%.

وأضافت أن الأدوية المدرجة في القائمة فتخضع للضريبة بالنسبة الصفرية، ويمكن التحقق من خلال البحث بإستخدام اسم الدواء عن طريق الرابط التالي: أضغط هنا

 

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جدول تثبيت المحاور هو ما آمل في عالميته وهو جدير ورائع ويستحق التقدير
**""'سهم'""**😊
الوضع مايطمن ... نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء
Mr. Crash
كنها سيقان روبرتو كارلس معضله
د محمد ماجد بخش
{دلالة عددية} {دلالة عددية - فراغية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية - مغناطيسية} { الفترة الممثلة بالدلالة: الأفقية الممثلة بالدلالة الرأسية المنتظمة: هي الدلالة { الثقالية الفراغية }{العددية النسبية} المكافئة{ المحورية الثقالية المغناطيسية }} جميع الدلالات: الأفقية المختلفة تمثل بالدلالة الرأسية العددية.
Mr. Crash
مصيره ياكلها الدود

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