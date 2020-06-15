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أهلية مشاركة فهد المولد مع الاتحاد خاضعة لحالتين

Time منذ ساعة
Views 1942
أهلية مشاركة فهد المولد مع الاتحاد خاضعة لحالتين

ماجد محمد (صدى):
ينتظر عشاق الاتحاد عودة اللاعب فهد المولد، في أول مشاركة في شهر أغسطس المقبل، حيث ستلعب المواجهة ضد نادي أبها، وذلك بعد انقضاء فترة الإيقاف بسبب المنشطات.

ومن جانبه، قال المحامي الدولي، علي عباس، أن أهلية مشاركة المولد مع الاتحاد فيما تبقى من الموسم، خاصة أنها ستكون خارج فترات التسجيل، مؤكدًا أنا قانونية، خاصة أن عقده لا يزال ساري المفعول مع الاتحاد.

وأوضح علي عباس: " عودة المولد تخضع لحالتين، الأولى، إذا كان مسجلًا في قائمة فريقه، وبسجلات النادي واتحاد الكرة، فإنه يشارك مباشرة دون انتظار فترة تسجيل " .

وأضاف: " الحالة الثانية، إذا كان اللاعب بحكم العقوبة لم يسجل في القائمة، ففي هذه الوضعية، يلزم الاتحاد الرفع للجنة الاحتراف للسماح للاعب بالمشاركة، لأن عقده موجود وموثق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويطلب النادي قيده في القائمة، شريطة وجود مكان فيها، لتتم إضافته ضمن اللاعبين المؤهلين في المشاركات الرسمية، أو يتم الطلب بإضافته بديلًا عن أي اسم آخر ".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جدول تثبيت المحاور هو ما آمل في عالميته وهو جدير ورائع ويستحق التقدير
**""'سهم'""**😊
الوضع مايطمن ... نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء
Mr. Crash
كنها سيقان روبرتو كارلس معضله
د محمد ماجد بخش
{دلالة عددية} {دلالة عددية - فراغية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية - مغناطيسية} { الفترة الممثلة بالدلالة: الأفقية الممثلة بالدلالة الرأسية المنتظمة: هي الدلالة { الثقالية الفراغية }{العددية النسبية} المكافئة{ المحورية الثقالية المغناطيسية }} جميع الدلالات: الأفقية المختلفة تمثل بالدلالة الرأسية العددية.
Mr. Crash
مصيره ياكلها الدود

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