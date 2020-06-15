أهلية مشاركة فهد المولد مع الاتحاد خاضعة لحالتين

ماجد محمد (صدى):
ينتظر عشاق الاتحاد عودة اللاعب فهد المولد، في أول مشاركة في شهر أغسطس المقبل، حيث ستلعب المواجهة ضد نادي أبها، وذلك بعد انقضاء فترة الإيقاف بسبب المنشطات.
ومن جانبه، قال المحامي الدولي، علي عباس، أن أهلية مشاركة المولد مع الاتحاد فيما تبقى من الموسم، خاصة أنها ستكون خارج فترات التسجيل، مؤكدًا أنا قانونية، خاصة أن عقده لا يزال ساري المفعول مع الاتحاد.
وأوضح علي عباس: " عودة المولد تخضع لحالتين، الأولى، إذا كان مسجلًا في قائمة فريقه، وبسجلات النادي واتحاد الكرة، فإنه يشارك مباشرة دون انتظار فترة تسجيل " .
وأضاف: " الحالة الثانية، إذا كان اللاعب بحكم العقوبة لم يسجل في القائمة، ففي هذه الوضعية، يلزم الاتحاد الرفع للجنة الاحتراف للسماح للاعب بالمشاركة، لأن عقده موجود وموثق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويطلب النادي قيده في القائمة، شريطة وجود مكان فيها، لتتم إضافته ضمن اللاعبين المؤهلين في المشاركات الرسمية، أو يتم الطلب بإضافته بديلًا عن أي اسم آخر ".