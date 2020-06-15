تحديث جديد بسيارات "تسلا" تسهل استخدام الهاتف أثناء القيادة

واشنطن (صدى):
كشفت شركة تسلا؛ الأمريكية في تصنيع السيارات الكهربائية ، تحديثا لطراز "موديل3" ، وسيساهم الطراز الجديد في شحن هاتف لاسلكي قياسية، تمكّن قائد السيارة الكهربائية من استخدام الهاتف بصورة سهلة وسلسة.
ويأتي الشاحن اللاسلكي بمنافذ "يو إس بي سي" مختلفة، يمكنها أداء مختلف المهام التي يحتاجها القائد أثناء قيادته السيارة من هاتفه الذكي؛ بدءًا من الاتصال وحتى تصفح الرسائل وتشغيل الأغاني.
وأوضحت التقارير بأنه سيتم إضافة شاحن "تسلا" اللاسلكي بصورة رسمية مقابل 125 دولارًا أمريكيًّا، ويتوافق الشاحن الجديد مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".