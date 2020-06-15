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تحديث جديد بسيارات "تسلا" تسهل استخدام الهاتف أثناء القيادة

Time منذ يومين
Views 1714
تحديث جديد بسيارات "تسلا" تسهل استخدام الهاتف أثناء القيادة

واشنطن (صدى):
كشفت شركة تسلا؛ الأمريكية في تصنيع السيارات الكهربائية ، تحديثا لطراز "موديل3" ، وسيساهم الطراز الجديد في شحن هاتف لاسلكي قياسية، تمكّن قائد السيارة الكهربائية من استخدام الهاتف بصورة سهلة وسلسة.

ويأتي الشاحن اللاسلكي بمنافذ "يو إس بي سي" مختلفة، يمكنها أداء مختلف المهام التي يحتاجها القائد أثناء قيادته السيارة من هاتفه الذكي؛ بدءًا من الاتصال وحتى تصفح الرسائل وتشغيل الأغاني.

وأوضحت التقارير بأنه سيتم إضافة شاحن "تسلا" اللاسلكي بصورة رسمية مقابل 125 دولارًا أمريكيًّا، ويتوافق الشاحن الجديد مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

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أحدث التعليقات

فبصل
بالعكس حكم عليه ب ٤٥ لو ثبت لا تقول لي ما عندنا اغتصاب حتى الواط موجوذ
واحد منصف
هذه هي المجتمعات الامريكية
ابو محمد 😎
ارفعي عليهم قضيه .. .. هذولا اهل الغطرسه والتكبر ..
ابو محمد 😎
قالوا // يداكا اوكتا وفوك نفخ ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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