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"تباعد": التطبيق متاح للجميع ولا يحتاج إلى تعريف المستخدم بنفسه

Time منذ ساعتين
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"تباعد": التطبيق متاح للجميع ولا يحتاج إلى تعريف المستخدم بنفسه

الرياض (صدى):
أجاب تطبيق "تباعد " على العديد من التساؤلات والاستفسارات ومنها هل من الممكن استخدام التطبيق للمواطن الذي هويته منتهية أو ليس لديه هوية؟

وقال التطبيق بأنه متاح للجميع ولا يحتاج إلى تعريف المستخدم بنفسه، ويستطيع المواطن صاحب الهوية المنتهية أو من ليس لديه هوية استخدامَ التطبيق لبعض الخدمات التي تحتاج إلى إدخال رقم الهوية، مثل اطلب المساعدة وأبلغ الآخرين.

ويذكر بأن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” قد أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق تطبيق “تباعد” لإشعار المستخدمين في حال مخالطة شخص تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا خلال الـ ١٤ يومًا الماضية.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جدول تثبيت المحاور هو ما آمل في عالميته وهو جدير ورائع ويستحق التقدير
**""'سهم'""**😊
الوضع مايطمن ... نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء
Mr. Crash
كنها سيقان روبرتو كارلس معضله
د محمد ماجد بخش
{دلالة عددية} {دلالة عددية - فراغية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية - مغناطيسية} { الفترة الممثلة بالدلالة: الأفقية الممثلة بالدلالة الرأسية المنتظمة: هي الدلالة { الثقالية الفراغية }{العددية النسبية} المكافئة{ المحورية الثقالية المغناطيسية }} جميع الدلالات: الأفقية المختلفة تمثل بالدلالة الرأسية العددية.
Mr. Crash
مصيره ياكلها الدود

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