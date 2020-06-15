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بالفيديو.. تنفيذ خطوة واحدة قبل شراء السيارة ورفع القيمة المضافة

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. تنفيذ خطوة واحدة قبل شراء السيارة ورفع القيمة المضافة

عادل الحربي (صدى):
كشف مقطع فيديو للمهتم بالسيارات حسن قطبي، لمن يريد شراء سيارة بتنفيذ خطوة قبل أن يتم رفع ضريبة القيمة المضافة .

وأوضح قطبي بأن الوقت مناسب لشراء السيارة الآن، وأن السيارة تعتبر حياة للبعض بسبب ظروف العمل وما شابه، خاصةً في ظل عدم انتشار المواصلات العامة بشكل كبير، موضحًا أنه لا ينصح بالمستعمل أبدًا؛ لأن السوق يشكو من الخلل في عدة أنواع؛ وبالتالي الأفضل هي السيارة الجديدة بغض النظر عن “البرستيج” وعلى قدر المال المتاح، بحسب وصفه.

وأشار إلى أنه يقود سيارة صيني؛ لأن السيارات الموجودة في السوق جميعها ماركات كبيرة؛ لأن الصين مهما كانت تشتري حقوق إنتاج 3 محركات يابانية، والآن معظمهم يعتمد على تكييف ياباني ومكونات أخرى مع قطع غيار ألمانية، وهي سيارات متوقع لها مستقبل طيب في المملكة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جدول تثبيت المحاور هو ما آمل في عالميته وهو جدير ورائع ويستحق التقدير
**""'سهم'""**😊
الوضع مايطمن ... نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء
Mr. Crash
كنها سيقان روبرتو كارلس معضله
د محمد ماجد بخش
{دلالة عددية} {دلالة عددية - فراغية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية} {دلالة عددية - فراغية - ثقالية - مغناطيسية} { الفترة الممثلة بالدلالة: الأفقية الممثلة بالدلالة الرأسية المنتظمة: هي الدلالة { الثقالية الفراغية }{العددية النسبية} المكافئة{ المحورية الثقالية المغناطيسية }} جميع الدلالات: الأفقية المختلفة تمثل بالدلالة الرأسية العددية.
Mr. Crash
مصيره ياكلها الدود

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