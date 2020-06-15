محلل سياسي يكشف أسرار عن علاقة "تميم" بالرئيس التركي

ماجد القزيز (صدى):
كشف المحلل السياسي التركي سعيد صفا، أسرار عن علاقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأمير قطر تميم بن حمد.
وصف "أردوغان"، بأنه بات زعيم جماعة الإخوان في العالم، وأن العلاقات التى تجمع بينه وبين أمير قطر علاقات سياسية وعسكرية.
وأضاف أن أغلب ثروة أردوغان وعائلته تمت بشكل غير قانوني، وتم توجيهها إلى قطر، مؤكدًا أن إدارة الرئيس التركي توفر جنود أتراك متقاعدين من أجل تدريب أمن أمير قطر، كما أنها وفرت جنود للمساعدة في تركيب القواعد العسكرية في قطر.
وتابع، في تصريحات له، أن أردوغان يستفيد من الاضطرابات في المنطقة في تحقيق مصالحه وثرواته، مؤكدًا أن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا مفزعة.
ونوه بوجود جوانب تاريخية مشتركة بين جماعة الأخوان المسلمين والمدرسة التى ينتمى إليها أردوغان، مشيرًا إلى أن الأخير يسعى ليكون زعيم العالم الإسلامي.