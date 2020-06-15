الهلال يسعى لتمديد عقد إدواردو

ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن إدارة نادي الهلال خاطبت المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو للتوصل إلى اتفاق معه وتمديد عقده لموسم آخر مع النادي.
وقالت أن الهلال أعاد النظر في فكرة التخلي عن إدواردو بعد إبداء الأهلي والنصر رغبتهما في ضم اللاعب؛ فيما كان اللاعب قد اشترط زيادة مالية تفوق عقده الحالي مع الهلال للاستمرار في النادي، وهو الأمر الذي رفضته إدارة الزعيم سابقاً.
وتلقى اللاعب إثرها عدة عروض من أندية محلية وخليجية وبرازيلية، إلا أن إدواردو وضع الهلال خياراً أول على بقية الأندية بعد أن نجح معه في 5 مواسم.