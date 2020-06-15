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الهلال يسعى لتمديد عقد إدواردو

Time منذ 9 دقائق
Views 1289
الهلال يسعى لتمديد عقد إدواردو

ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن إدارة نادي الهلال خاطبت المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو للتوصل إلى اتفاق معه وتمديد عقده لموسم آخر مع النادي.

وقالت أن الهلال أعاد النظر في فكرة التخلي عن إدواردو بعد إبداء الأهلي والنصر رغبتهما في ضم اللاعب؛ فيما كان اللاعب قد اشترط زيادة مالية تفوق عقده الحالي مع الهلال للاستمرار في النادي، وهو الأمر الذي رفضته إدارة الزعيم سابقاً.

وتلقى اللاعب إثرها عدة عروض من أندية محلية وخليجية وبرازيلية، إلا أن إدواردو وضع الهلال خياراً أول على بقية الأندية بعد أن نجح معه في 5 مواسم.

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أحدث التعليقات

ahmed
هم مش عارفين يسدو امام مصر الشوكة اللى وقفت امام التدخل العثماني الاخواني السافر في ليبيا جابو عمال مساكين ويعذبوهم وهذا تصرف خسيس جبان وليس من شيم العرب ويدل على جبانة الاخوان ومن عاونهم حسبي الله فيهم
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه. . ده لــزيــز معى الملوخيه يخـويه .

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