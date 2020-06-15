فيديو جديد يكشف تجاهل شرطي لاستنجاد المارة لإنقاذ جورج فلويد

واشنطن (صدى):
كشف مقطع فيديو جديد لجريمة قتل جورج فلويد على يد شرطي أمريكي، تجاهل شرطي آخر لمناشدات المارة لإنقاذ فلويد قبل إختناقه.
وأظهر المقطع الذي نشره محامي أسرة فلويد توسل عدد من المارة للشرطي السابق تو تاو للتحرك وإنقاذ الرجل الذي كان ملقى على الأرض، بعد أن جثا على رقبته الشرطي السابق ديريك تشوفين لقرابة تسع دقائق.
وأوضح المقطع ، الذي وصفه المحامي بن كرمب بـ”الفظيع”، رجل وامرأة يحثان تاو على فحص نبض فلويد، وقال الرجل “هل تعتقد أنه بخير؟ تحقق من نبضه!”، فيما يتجادل تاو مع امرأة قريبة، مردفا "لم يتحرك بعد يا أخي". “لم يتحرك مرة واحدة!”. ثم سأل الرجل تاو: “هل ستسمح له بقتل ذلك الرجل أمامك؟”.ولكن تاو لم يستجب .