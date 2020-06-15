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نقل شاغلي الوظائف التعليمية إلى سلم الرواتب الجديد

Time منذ 9 دقائق
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نقل شاغلي الوظائف التعليمية إلى سلم الرواتب الجديد

فاطمة المالكي (صدى):
شرعت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، في تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ونقل شاغلي الوظائف التعليمية على درجاتهم الوظيفية في سلم الرواتب الجديد.

ووجه مساعد وزير التعليم، تعميمًا للمشرف العام على التحول الرقمي وأمن المعلومات وإدارات التعليم، بقرار مجلس الوزراء رقم (101) بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية، وقرار وزير التعليم رقم (۷۰۸۹۸) بإنشاء البرنامج التنفيذي لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية.

وشدد التعميم، على أنه ونظرا لأهمية تهيئة الأنظمة التقنية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية على درجاتهم الوظيفية في سلم الرواتب الجديد نأمل اتخاذ إيقاف صلاحية التعديل على حالة الموظف في نظام فارس (الرقم الوظيفي – الدرجة – المستوى) اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ۲۰۲۰/۹/۸ م وحتى إشعار آخر.

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أحدث التعليقات

ahmed
هم مش عارفين يسدو امام مصر الشوكة اللى وقفت امام التدخل العثماني الاخواني السافر في ليبيا جابو عمال مساكين ويعذبوهم وهذا تصرف خسيس جبان وليس من شيم العرب ويدل على جبانة الاخوان ومن عاونهم حسبي الله فيهم
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه. . ده لــزيــز معى الملوخيه يخـويه .

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