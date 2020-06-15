خضوع 480 لاعبًا لمسحة طبية قبل عودة الدوري

ماجد محمد (صدى):
وضع اتحاد كرة القدم، عدداً من الإجراءات الاحترازية المشددة مع اللجنة الطبية المشرفة على عودة الأنشطة الرياضية في الملاعب، والتي شملت فحص اللاعبين وأخذ مسحات طبية لنحو 480 لاعباً من جميع أندية المحترفين.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود أي أعراض ترتبط بفيروس كورونا، كما أنه تم التعامل مع أحد المختبرات لإظهار نتائج الفحص خلال مدة قصيرة؛ فضلًا عن تعقيم الملاعب التي ستقام عليها المباريات في جميع مناطق المملكة، وذلك قبل بداية أي مباراة، مع الحرص على استيفاء جميع الشروط التي تتوافق مع البرتوكول الصحي.
وأوضحت مصادر، أن التنسيق يتم بين وزارتي الرياضة والصحة للتعاقد مع شركات متخصصة، والاطلاع أولاً بأول على جميع الاستعدادات لتحقيق الأهداف المتعلقة بملف بروتوكول استئناف مباريات الدوري؛ بينما عدد الأشخاص المصرح لهم بدخول كل مباراة لن يتجاوز 300 شخص من لاعبين وأجهزة إدارية وفنية وحكام ومسؤولين.