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كسوف حلقي للشمس الأحد القادم

Time منذ 42 دقيقة
Views 1481
كسوف حلقي للشمس الأحد القادم

جدة (صدى):
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد ‏أبو زاهرة، بانه يتوقع أن يشهد نصف من الكرة الأرضية الشرقي، أول كسوف للشمس هذا العام وسيكون ذلك صباح الأحد 29 شوال 1441، الموافق 21 يونيو 2020.

وأكد أبو زاهرة بأنه يمكن رؤية هذا الكسوف في شريط ضيق أقصى جنوب وجنوب ‏شرق المملكة واليمن وسلطنة عُمان، في حين يُشاهد جزئياً بنسب ‏متفاوتة في مساحات واسعة من الوطن العربي‎.‎

وأوضح أن هذا الكسوف الحلقي سيكون عميقاً، إذ سيغطي القمر ‏قرص الشمس بنسبة (99%)، ما يعني أن الحلقة ستكون نحيلة ‏جداً، الأمر الذي يجعل هذا الكسوف استثنائيًا، حيث ستُتاح الفرصة لرؤية ‏ظاهرة تسمى تأثير (خرزات بيلي)، والتي عادة ترصد في الكسوف ‏الكلي.

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غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه. . ده لــزيــز معى الملوخيه يخـويه .
د محمد ماجد بخش
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