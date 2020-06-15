أشرف حكيمي يقترب من مانشستر سيتي

وكالات (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، تواصلا بشكل رسمي على خلفية عرض السيتي الحصول على خدمات المغربي الدولي أشرف حكيمي الذي يلعب في نادي بروسيا دورتموند الألماني، على سبيل الإعارة من ريال مدريد.
وتنتهي فترة إعارة أشرف حكيمي بنهاية الموسم الجاري، ومن المقرر أن يعود إلى صفوف الميرينغي مرة أخرى؛ فيما يريد مسؤولو ريال مدريد بيع اللاعب، لأنه لن يكون له مكان في التشكيل الأساسي للميرينغي، في ظل وجود داني كارفاخال، الذي يحظى بثقة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب النادي الملكي.
وقالت التقارير، أن مسؤولي مانشستر سيتي تفاوضوا بالفعل مع إدارة ريال مدريد، وحصلوا على الضوء الأخضر للمضي قدماً في الصفقة، بل ووافقوا على المقابل الذي يريد الميرينغي الحصول عليه من صفقة بيع حكيمي، وهو 60 مليون يورو.
وطلب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ضم أشرف حكيمي إلى صفوف السيتزنز، لأن طريقة أداء اللاعب تتناسب تماماً مع خططه في الفريق، كما أنه سيكون أحد العناصر التي سيعتمد عليها في تعزيز صفوف حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.