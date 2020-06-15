نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أشرف حكيمي يقترب من مانشستر سيتي

Time منذ 48 دقيقة
Views 1425
أشرف حكيمي يقترب من مانشستر سيتي

وكالات (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، تواصلا بشكل رسمي على خلفية عرض السيتي الحصول على خدمات المغربي الدولي أشرف حكيمي الذي يلعب في نادي بروسيا دورتموند الألماني، على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

وتنتهي فترة إعارة أشرف حكيمي بنهاية الموسم الجاري، ومن المقرر أن يعود إلى صفوف الميرينغي مرة أخرى؛ فيما يريد مسؤولو ريال مدريد بيع اللاعب، لأنه لن يكون له مكان في التشكيل الأساسي للميرينغي، في ظل وجود داني كارفاخال، الذي يحظى بثقة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب النادي الملكي.

وقالت التقارير، أن مسؤولي مانشستر سيتي تفاوضوا بالفعل مع إدارة ريال مدريد، وحصلوا على الضوء الأخضر للمضي قدماً في الصفقة، بل ووافقوا على المقابل الذي يريد الميرينغي الحصول عليه من صفقة بيع حكيمي، وهو 60 مليون يورو.

وطلب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ضم أشرف حكيمي إلى صفوف السيتزنز، لأن طريقة أداء اللاعب تتناسب تماماً مع خططه في الفريق، كما أنه سيكون أحد العناصر التي سيعتمد عليها في تعزيز صفوف حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

Time واتساب

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه. . ده لــزيــز معى الملوخيه يخـويه .
د محمد ماجد بخش
الثقل المغناطيسي العددي يكافيء المجموع الثقالي النووي

أخر الأخبار

إصابة شخص في حادث اصطدام مركبة وشاحنتين بجدة
إصابة شخص في حادث اصطدام مركبة وشاحنتين بجدة
Time منذ 6 دقائق Views 1185
"الشورى" يطالب بتدريب القضاة ومنسوبي "العدل" على مهارات التواصل
"الشورى" يطالب بتدريب القضاة ومنسوبي "العدل" على مهارات التواصل
Time منذ 7 دقائق Views 1163
نقل شاغلي الوظائف التعليمية إلى سلم الرواتب الجديد
نقل شاغلي الوظائف التعليمية إلى سلم الرواتب الجديد
Time منذ 8 دقائق Views 1556
الهلال يسعى لتمديد عقد إدواردو
الهلال يسعى لتمديد عقد إدواردو
Time منذ 8 دقائق Views 1278
رجل يعرقل شخصا هاربا من الشرطة بسبب استخدامه نقودا مزيفة
رجل يعرقل شخصا هاربا من الشرطة بسبب استخدامه نقودا مزيفة
Time منذ 11 دقيقة Views 274
فيديو جديد يكشف تجاهل شرطي لاستنجاد المارة لإنقاذ جورج فلويد
فيديو جديد يكشف تجاهل شرطي لاستنجاد المارة لإنقاذ جورج فلويد
Time منذ 12 دقيقة Views 1336
سيارات شرطة تطارد هاربا دخل بسيارته حديقة أحد المنازل
سيارات شرطة تطارد هاربا دخل بسيارته حديقة أحد المنازل
Time منذ 12 دقيقة Views 211
ثعبان داخل محرك سيارة
ثعبان داخل محرك سيارة
Time منذ 14 دقيقة Views 243
الضمان الصحي التعاوني يطرح وظيفة شاغرة بمجال المالية
الضمان الصحي التعاوني يطرح وظيفة شاغرة بمجال المالية
Time منذ 18 دقيقة Views 1281
لجين عمران في إطلالة صيفية جذابة
لجين عمران في إطلالة صيفية جذابة
Time منذ 29 دقيقة Views 980