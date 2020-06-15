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"منشآت": 50 ألف مستفيد ومستفيدة من برامج أكاديمية منشآت الإلكترونية

Time منذ ساعة
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"منشآت": 50 ألف مستفيد ومستفيدة من برامج أكاديمية منشآت الإلكترونية

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد المستفيدين والمستفيدات من أكاديمية منشآت الإلكترونية وصل إلى 50 ألف مستفيد ومستفيدة توزعوا على 17 دورة تدريبية متخصصة في المجالات الداعمة لرواد ورائدات الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم ونشر ثقافة ريادة الأعمال.

وتعمل "منشآت" على إعداد المزيد من البرامج التدريبية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من المستفيدين والمستفيدات في القطاعات المختلفة، واختيار أفضل المجالات التدريبية التي تتناسب مع متطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ورائدات الأعمال، كما تعمل على التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص للإسهام في إتاحة مواد تدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال أكاديمية منشآت، وذلك لمنح المستفيدين والمستفيدات سهولة في الوصول إلى برامج تدريبية نوعية، ومنها برامج ريادة الأعمال، التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري، الإدارة المالية، التسويق، وسلسلة التوريد.

ودعت "منشآت" أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال إلى الاستفادة من البرامج التدريبية التي توفرها الأكاديمية من خلال الرابط : هنا وذلك باتباع خطوات مرنة تبدأ باستعراض الدورات التدريبية المتاحة ثم التسجيل كمستخدم جديد أو تسجيل الدخول لمن لديه حساب مسبقًا، وصولًا إلى اختيار الدورة التدريبية المناسبة وحضورها حسب المواعيد المحددة.

يذكر أن "منشآت" تعمل على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لتوفير بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.

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غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه. . ده لــزيــز معى الملوخيه يخـويه .
د محمد ماجد بخش
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