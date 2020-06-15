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مطالبات بـ«الشورى» لتمكين العنصر الوطني بالصناعات العسكرية

Time منذ ساعة
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مطالبات بـ«الشورى» لتمكين العنصر الوطني بالصناعات العسكرية

الرياض (صدى):
ارتفعت مطالبات في مجلس الشورى، اليوم الاثنين، إلى الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بالتوسع في التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث في تطوير تقنيات الصناعات العسكرية.

وطالب المجلس، في مستهل جلسته العادية الرابعة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، الهيئة العامة للصناعات العسكرية بدراسة الاستفادة من بيوت الخبرة العالمية المتقدمة.

ويأتي ذلك مع التركيز على تدريب وتمكين العنصر الوطني وإكسابه الخبرة في هذا المجال؛ فيما ناشد الهيئة بتوضيح مراحل إستراتيجيتها والخطة الزمنية التي تعتزم تطبيقها لتحقيق هدفها.

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غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه. . ده لــزيــز معى الملوخيه يخـويه .
د محمد ماجد بخش
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