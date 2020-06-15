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تشغيل 4 مشروعات حيوية للمياه بالدمام بتكلفة تجاوزت 107 ملايين ريال

Time منذ 47 دقيقة
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تشغيل 4 مشروعات حيوية للمياه بالدمام بتكلفة تجاوزت 107 ملايين ريال

الدمام (صدى):
أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخِدْمات المياه بالمنطقة الشرقية، تشغيل 4 مشروعات حيوية للمياه والصرف الصحي بمدينة الدمام، بتكلفة مالية تجاوزت 107 ملايين ريال، بهدف زيادة نسب التغطية وتحسين الكفاء التشغيلية للخِدْمات المائية والبيئية ورفع الضرر البيئي في عدد من الأحياء بمدينة الدمام، حيث ستخدم هذه المشروعات أكثر من 127 ألف مستفيد جديد.

وقال رئيس القطاع الشرقي في شركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري: "إن الأربعة مشروعات التي تمت وإدخالها حيز الخدمة في مدينة الدمام، تتمثل في مجملها بمد أكثر من 11 كلم من الخطوط الرئيسة والفرعية، وقرابة 199 كلم من شبكات المياه والصرف الصحي وربط أكثر من 12 ألف عقار".

وأضاف بأن المشروعات المدخلة حيز الخدمة منها مشروعان لخِدْمات المياه وهي مشروع خطوط المياه الرئيسية والفرعية لمواقع محطات ضخ المياه والخزانات القائمة بمدينة الدمام، لخدمة أحياء النهضة والجامعيين والفردوس والنزهة والبساتين والواحة والفيحاء والنور والأثير، والمشروع الثاني هو تنفيذ شبكة المياه للمجاورة الثامنة بمخطط (1/337) بحي الشاطئ بالدمام، حيث مُدَّ أكثر من 10 آلاف متر طولي من الشبكات، لخدمة 400 عقار بحي الشاطئ.

وبين أن المشروعين الآخرين هما استكمال شبكات الصرف الصحي لمخططات غرب الفيصلية بالدمام المرحلة الرابعة والذي تضمن مد أكثر من 5 آلاف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، لخدمة 3500 عقار في أحياء المنار وطيبة والأمراء والنور والخضرية والبحيرة والندى والأنوار، والمشروع الأخير هو تنفيذ توصيلات الصرف الصحي المنزلية بمدينة الدمام الجزء الأول، حيث تم مد أكثر من 31 كم من شبكات الصرف الصحي، وربط 5,163 عقار بالخدمة في أحياء متفرقة بمدينة الدمام، وستسهم هذه المشروعات -بمشيئة الله- في رفع الضرر البيئي وتحسين الخِدْمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الشراري إلى أن الشركة تواصل العمل بخطى متسارعة لإنجاز العديد من المشاريع الحيوية الهامة التي تهدف إلى خدمة المواطن والمقيم في المنطقة الشرقية، فضلاً عن الرقي بمستوى الخِدْمات المقدمة لهم، ورفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب تغطية الخِدْمات لقطاعي المياه والصرف الصحي في المنطقة، ضمن أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.

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غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه. . ده لــزيــز معى الملوخيه يخـويه .
د محمد ماجد بخش
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