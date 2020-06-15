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بالفيديو.. طرق الكشف على حالات الغش خلال الإختبار التحصيلي عن بعد

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. طرق الكشف على حالات الغش خلال الإختبار التحصيلي عن بعد

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو الآلية التي يقوم مسؤول بهيئة تقويم التعليم والتدريب، للكشف عن حالات الغش خلال الاختبار التحصيلي "عن بُعد"، والمراحل التي مرت بها حتى التثبت من وقوع المُخالفات.

وعلق المسؤول بأن الهيئة اتبعت آلية للكشف عن المُخالفات مرت بعدة مستويات، بدأت بالمراقبة الذكية التي تعتمد على مستوى مُتقدم من الذكاء الاصطناعي عبر الحساسات الصوتية والمرئية.

وقال بأن تلك المراقبة الذكية عملت على رصد الحركات الطبيعية وغير الطبيعية من قبل الطلاب، مشيراً إلى أن المُخالفات المُسجلة تنوعت أساليبها، وبينها الحديث مع أشخاص في نفس غرفة الاختبار، وكذلك استخدام الجوال من أجل البحث عن إجابات للأسئلة.

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غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه. . ده لــزيــز معى الملوخيه يخـويه .
د محمد ماجد بخش
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