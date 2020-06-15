طرق منزلية بسيطة لتنظيف مصابيح السيارة

أميرة خالد (صدى):
تمكنت سيدة من إيجاد طريقة منزلية بسيطة لتنظيف مصابيح السيارة؛ حيث أضافت معجون الأسنان إلى مسحوق الخبز ومزجت الخليط جيدًا على المصابيح الأمامية.
وأوضحت السيدة، إنها استخدمت منشفة ورقية لأول مرة لتطبيق الخليط ، ثم استخدمت أصابعها لفركها أكثر حيث ترك المزيج المصابيح الأمامية كما لو كانت جديدة تمامًا.
وتفاعل الكثيرون مع تلك التجربة؛ حيث قالت إحدى السيدات: "رائع، أنا بحاجة للقيام بذلك على جهاز الميكرويف، قد أجرب هذا غدًا"؛ فيما غالبًا ما تصبح المصابيح الأمامية للمركبة ضبابية بعد فترة زمنية معينة خاصة إذا كانت مصنوعة من البلاستيك.