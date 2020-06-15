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طرق منزلية بسيطة لتنظيف مصابيح السيارة

Time منذ يومين
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طرق منزلية بسيطة لتنظيف مصابيح السيارة

أميرة خالد (صدى):
تمكنت سيدة من إيجاد طريقة منزلية بسيطة لتنظيف مصابيح السيارة؛ حيث أضافت معجون الأسنان إلى مسحوق الخبز ومزجت الخليط جيدًا على المصابيح الأمامية.

وأوضحت السيدة، إنها استخدمت منشفة ورقية لأول مرة لتطبيق الخليط ، ثم استخدمت أصابعها لفركها أكثر حيث ترك المزيج المصابيح الأمامية كما لو كانت جديدة تمامًا.

وتفاعل الكثيرون مع تلك التجربة؛ حيث قالت إحدى السيدات: "رائع، أنا بحاجة للقيام بذلك على جهاز الميكرويف، قد أجرب هذا غدًا"؛ فيما غالبًا ما تصبح المصابيح الأمامية للمركبة ضبابية بعد فترة زمنية معينة خاصة إذا كانت مصنوعة من البلاستيك.

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أحدث التعليقات

فبصل
بالعكس حكم عليه ب ٤٥ لو ثبت لا تقول لي ما عندنا اغتصاب حتى الواط موجوذ
واحد منصف
هذه هي المجتمعات الامريكية
ابو محمد 😎
ارفعي عليهم قضيه .. .. هذولا اهل الغطرسه والتكبر ..
ابو محمد 😎
قالوا // يداكا اوكتا وفوك نفخ ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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