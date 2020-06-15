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بالفيديو.. حي الملز بالرياض عام 1965م

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. حي الملز بالرياض عام 1965م

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر شكل حي الملز بالعاصمة الرياض، حيث يعود تاريخه لعام 1965م، وتداول نشطاء التواصل الإجتماعي المقطع حيث ظهر شكل الحي وقتها مختلفاً تماماً عما هو حالياً وكان به مساحات شاسعة خالية من البنايات.

وقال حساب مؤسسة الملك سعود عبر “تويتر”، أن حي الملز كان أول الأحياء الحديثة في الرياض ويقع وسط العاصمة، وكان بعيداً عن المدينة لحظة إنشائه ثم التحم بها بعد سنوات، وكان بداية إنشائه عام 1374 هـ بقرار من الملك سعود.

ويذكر بأن سبب تسمية الحي بهذا الإسم ، هو إقامة سباق الخيل فيه، فكلمة “لز الفرس” تعني أسرع بها في الجري عند السباق، الذي كان يقام بالقرب من جبل أبو مخروق، وكان أول شارع في الحي يسمى شارع سباق الخيل، ولكن بعد بناء جامعة الملك سعود عليه عام 1377 هـ، تغير اسمه إلى شارع الجامعة.

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غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه. . ده لــزيــز معى الملوخيه يخـويه .
د محمد ماجد بخش
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