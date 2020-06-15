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إحالة معنف زوجته وأطفاله بالدمام إلى السجن

Time منذ ساعة
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إحالة معنف زوجته وأطفاله بالدمام إلى السجن

الدمام (صدى):
قررت الجهات المعنية في الدمام، اليوم الاثنين، إحالة مقيم عمل على تعنيف زوجته وأطفاله وحبسهم وتعذيبهم مما أدى إلى دخول زوجته في غيبوبة مؤقتة، إلى السجن العام، فيما كانت صحيفة "صدى" قد تناولت الواقعة منذ بدايتها.

وجاء ذلك بعد تسجيل أقوال الطرفين في القضية، فيما غادرت المرأة إلى مكة مع والدها لاستكمال علاجها، بعدما عولجت في مستشفى الدرب العام وتم إسكانها وتوفير كافة احتياجاتها والاهتمام بوضعها الصحي حتى مغادرتها.

وكانت الزوجة قد دخلت في غيبوبة مؤقتة أثناء التعنيف ومن ثم فاقت منها بعد أيام؛ لتستدعي الجهات المعنية ولي أمر المعنّفة وهي أم لثلاثة أبناء، وقدم من مكة المكرّمة لاستكمال الإجراءات والبقاء مع ابنته حتى الانتهاء من التحقيقات.

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غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه. . ده لــزيــز معى الملوخيه يخـويه .
د محمد ماجد بخش
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