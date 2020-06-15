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"الصحة" تؤكد أهمية أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية

Time منذ ساعة
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"الصحة" تؤكد أهمية أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

ودعت "الصحة" جميع أفراد المجتمع عبر إنفوجرافيك نشرته على منصتها التوعوية "عش بصحة" بالحرص على إستقاء المعلومات الصحية من مصدر موثوق مثل حسابات الصحة في مواقع التواصل ومنصتها التوعوية عش بصحة، حيث يمكن الإطلاع على هذه الحسابات والإستفادة من محتوياتها، وذلك عبر منصة التوعوية عش بصحة بتويتر هنا ، و على الإنستقرام هنا واليوتيوب هنا، وكذلك التلجرام هنا ، ‏والحساب الرسمي لوزارة الصحة هنا ، إضافة إلى الموقع الالكتروني الوقاية من كورونا هنا .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه. . ده لــزيــز معى الملوخيه يخـويه .
د محمد ماجد بخش
الثقل المغناطيسي العددي يكافيء المجموع الثقالي النووي
د محمد ماجد بخش
العدد المغناطيسي يكافيء المجموع ويمثل الثقل
عبد الماجد
لايكرمهن الا كريم ولايهينهن الا لئيم هو عارف انها مسكينة ولا وراها اخوان ولا مايسوي كذا اشباه الرجال حسبي الله عليك ونعم الوكيل قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار من كان لين هين سهل رحيم
د محمد ماجد بخش
العدد المغناطيسي مرتبط بالفراغ والمجموع

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