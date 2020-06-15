"الصحة" تؤكد أهمية أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.
ودعت "الصحة" جميع أفراد المجتمع عبر إنفوجرافيك نشرته على منصتها التوعوية "عش بصحة" بالحرص على إستقاء المعلومات الصحية من مصدر موثوق مثل حسابات الصحة في مواقع التواصل ومنصتها التوعوية عش بصحة، حيث يمكن الإطلاع على هذه الحسابات والإستفادة من محتوياتها، وذلك عبر منصة التوعوية عش بصحة بتويتر هنا ، و على الإنستقرام هنا واليوتيوب هنا، وكذلك التلجرام هنا ، والحساب الرسمي لوزارة الصحة هنا ، إضافة إلى الموقع الالكتروني الوقاية من كورونا هنا .