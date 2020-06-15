أسبانيا تضع خطة لتمويل سوق السيارات بموازنة 3.75 مليار يورو

مدريد (صدى):
قرر رئيس الوزراء الإسباني أمس سانشيز بأن الحكومة عملت يدا بيد مع قطاع السيارات لوضع خطة كاملة تستجيب حاجاته وتساعد على تحقيق انتقال بيئي عاجل، بموازنة تبلغ 3.75 مليار يورو.
وأوضح بأن الخطة تشمل تمويلات موجهة لتجديد أسطول المركبات مع مساعدات مخصصة للسيارات الكهربائية، لكنها تضم أيضا مساعدات للبحث والابتكار وحوافز ضريبية لتحسين تنافسية القطاع.
و أوضح رئيس الوزراء بأن الدعم الموجه يتماشى لشراء السيارات الكهربائية مع خطة الانتقال البيئي التي وضعتها الحكومة، وتأمل الأخيرة أن تكون جميع السيارات الجديدة في البلاد خالية من الانبعاثات" بحلول 2040.