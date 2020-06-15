مقارنة محمد رمضان بأحمد زكي تشعل غضب وسائل التواصل الإجتماعي

القاهرة (صدى):
تسبب هاشتاج "رمضان أفضل من أحمد زكي " ، في غضب نشطاء التواصل الإجتماعي " وذلك عقب إعلان الفنان المصري محمد رمضان أنه سيجسد شخصية النجم الراحل أحمد زكي، أحد عمالقة الفن العربي، في عمل فني برمضان المقبل.
وأظهر مقطع فيديو نشره محمد رمضان عبر حسابه "إنستجرام" وهو يقلد أحمد زكي معربا عن حبه الشديد له، وأرفق رمضان الفيديو بتعليق جاء فيه: "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل "أحمد زكي"، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم، الإمبراطور أحمد زكي، رمضان 2021.
وإنهالت التعليقات من نشطاء التواصل الإجتماعي يرفضون مقارنة محمد رمضان بأحمد زكي.