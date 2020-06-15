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مقارنة محمد رمضان بأحمد زكي تشعل غضب وسائل التواصل الإجتماعي

Time منذ 30 دقيقة
Views 1602
مقارنة محمد رمضان بأحمد زكي تشعل غضب وسائل التواصل الإجتماعي

القاهرة (صدى):
تسبب هاشتاج "رمضان أفضل من أحمد زكي " ، في غضب نشطاء التواصل الإجتماعي " وذلك عقب إعلان الفنان المصري محمد رمضان أنه سيجسد شخصية النجم الراحل أحمد زكي، أحد عمالقة الفن العربي، في عمل فني برمضان المقبل.

وأظهر مقطع فيديو نشره محمد رمضان عبر حسابه "إنستجرام" وهو يقلد أحمد زكي معربا عن حبه الشديد له، وأرفق رمضان الفيديو بتعليق جاء فيه: "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل "أحمد زكي"، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم، الإمبراطور أحمد زكي، رمضان 2021.

وإنهالت التعليقات من نشطاء التواصل الإجتماعي يرفضون مقارنة محمد رمضان بأحمد زكي.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
طيب
غييييوووورررر
طيب
غييييوووورررر
طيب
مايباخ
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي على خلفية وجود دعم يلبي إحتياجات النادي، خاصة بعد أزمة كورونا،و استئناف الدوري في وقت حساس، من وجهة نظر عدد من الأندية. فهمتو شيء
استغفرالله
الله يجزاك خير ياشيخ وبارك الله فيك ويعلمك يليت عندنا 10 مثلك كان ماوصلنا الى ماوصلنا له

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