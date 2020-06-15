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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

Time منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بحبات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق وجنوب شرق المملكة و السواحل الشرقية و الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
طيب
غييييوووورررر
طيب
غييييوووورررر
طيب
مايباخ
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي على خلفية وجود دعم يلبي إحتياجات النادي، خاصة بعد أزمة كورونا،و استئناف الدوري في وقت حساس، من وجهة نظر عدد من الأندية. فهمتو شيء
استغفرالله
الله يجزاك خير ياشيخ وبارك الله فيك ويعلمك يليت عندنا 10 مثلك كان ماوصلنا الى ماوصلنا له

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