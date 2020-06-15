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بالفيديو..صالح الفوزان: السكوت عن أخطاء الدعاة ليس من الستر

Time منذ 36 دقيقة
Views 1612
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بالفيديو..صالح الفوزان: السكوت عن أخطاء الدعاة ليس من الستر

الرياض (صدى):
أعاد نشطاء موقع " تويتر " تداول مقطع فيديو للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.

ورد الفوزان خلال المقطع على سؤال، حول ما إذا كان السكوت عن أخطاء بعض الكتاب أو الدعاة التي تنشر في وسائل الإعلام من الستر على المسلمين أم لا ؟.

وقال الفوزان: " لا ليس من الستر، هم لم يستروا أنفسهم ولو تُرِكوا لظن الناس أن كلامهم صحيح، ومن عنده مقدرة على الرد يجب عليه أن يرد لإبطال كلامهم " .

وشدد الفوزان على عدم ترك مواقع التواصل الاجتماعي لأهل الشر والضلال، قائلا: " ضايقوهم فيها واقلبوا الحق على الباطل " .

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أحدث التعليقات

سلطان
الأخوان خونة وهذا ابتلأ من الله لنا بسبب ضياع ديننا منك وامثالك الأخوان مصيبتهم في دينهم لقد اضاعو بل باعو دينهم لطواغيت الشياطين مثل اوردغان والمجوس وحكام قطر ومن هو على شاكلتهم من بعض حكام الدول
همس
اطال الله في عمرك ي شيخ على القوة والطاعة اللهم إنا نستودعك المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا ونستودعك علمائها ومقدساتها ياحي ياقيوم وجميع أهل السنة في كل مكان
abdul
" يا رايح كتر من الفضايح "
السيف
هههههههههههه 👍
ابو عمار
واضح ان الضب غضبان

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