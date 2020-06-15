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ترامب يكشف وضعه الصحي بعد واقعة شرب المياة

Time منذ 44 دقيقة
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ترامب يكشف وضعه الصحي بعد واقعة شرب المياة

واشنطن (صدى):
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، على انتشار مقطع فيديو له، وهو يشرب المياة بطريقة غريبة، إضافة إلى نزوله من منصة بخطوات حذرة، والحديث عن إرهاقه.

ورد ترامب تزامنا مع عيد ميلاده الرابع والسبعين الذي يحل اليوم الأحد، على التساؤلات بشأن وضعه الصحي، قائلا إن ممر الوصول "طويل جدا وحاد، ليس لديه سور جانبي، والأهم أنه كان زلقا جدا"، مشيرا إلى أنه كان حذرا جدا حتى لا يسقط ويعطي الإعلام فرصة للسخرية منه.

وشدد ترامب أنه قطع الأمتار الثلاثة الأخيرة من الممر "راكضا"، في إشارة ذات دلالة على أنه يتمتع بكامل عافيته.

وكان ترامب قد بدا أنه يواجه صعوبة في النزول، وكانت خطواته صغيرة وحذرة بشكل غير طبيعي، إضافة إلى استعماله كلتا يديه لحمل كأس ماء خلال الخطاب، كما واجه صعوبة في نطق اسم بطل الحرب العالمية الثانية، الجنرال دوغلاس ماكارثر.

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أحدث التعليقات

سلطان
الأخوان خونة وهذا ابتلأ من الله لنا بسبب ضياع ديننا منك وامثالك الأخوان مصيبتهم في دينهم لقد اضاعو بل باعو دينهم لطواغيت الشياطين مثل اوردغان والمجوس وحكام قطر ومن هو على شاكلتهم من بعض حكام الدول
همس
اطال الله في عمرك ي شيخ على القوة والطاعة اللهم إنا نستودعك المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا ونستودعك علمائها ومقدساتها ياحي ياقيوم وجميع أهل السنة في كل مكان
abdul
" يا رايح كتر من الفضايح "
السيف
هههههههههههه 👍
ابو عمار
واضح ان الضب غضبان

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