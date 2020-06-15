تفاصيل صفقة إنتاج دواء كورونا في مصر بعد انتهاء المرحلة الأولى

القاهرة (صدى):
حظى إعلان شركتي "غيلياد ساينسز" الأمريكية، و"إيفا فارما" المصرية، الرائدتين في مجال صناعة الدواء، عن توصلهما لاتفاق نهائي لتصنيع العلاج المضاد للفيروسات "رمديسيفير"، باهتمام كبير.
وبموجب هذا الاتفاق تحصل "إيفا فارما"، التي تعمل في أكثر من 41 دولة حول العالم ومقرها الرئيسي في مصر، على جميع الأساليب التكنولوجية ومواصفات عملية التصنيع والأساليب الخاصة بالشركة الأمريكية، من أجل تعزيز الجدول الزمني لإنتاج "رمديسيفير" في أسرع وقت ممكن.
وانتهت الشركة المصرية من المرحلة الأولى التي يتم فيها إنتاج كمية من الدواء، ودخلت حاليا في المرحلة الثانية التي يتم فيها تسجيل الدواء من قبل وزارة الصحة المصرية وتسعيره، لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثالثة التي يطرح فيها الدواء فعليا للاستخدام
و"رمديسيفير"، دواء جديد ابتكرته شركة "غيلياد ساينسز" العالمية، وحصل على ترخيص استخدام الطوارئ لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد بمستشفيات أمريكا وبريطانيا، واليابان، وينصح باستخدامه في أوروبا، تحت الإشراف الطبي.
وأجريت حتى الآن تجربتان إكلينيكيتان على استخدام "رمديسيفير" في علاج المرضى المصابين بالفيروس، وكانت نتائج كلاً منهما إيجابية، مما أسهم في سرعة التعافي للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، على الرغم من أن الفعالية الكاملة والسلامة الخاصة بالعلاج لا تزال قيد التحقيق.