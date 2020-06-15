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بالفيديو..القصيم تحتضن أكبر مستشفى في العالم للإبل

Time منذ ساعتين
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بالفيديو..القصيم تحتضن أكبر مستشفى في العالم للإبل

القصيم (صدى):
أنهى القائمون على إنشاء مستشفى لعلاج الإبل في المملكة، الاستعدادات والتجهيزات لإعلان الافتتاح الرسمي لأكبر مركز صحي بيطري متخصص بعلاج الإبل في العالم.

ويقع المستشفى شرق مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم، وهو مملوك لشركة خاصة أنفقت أكثر من مئة مليون ريال على تجهيزه.

ويضم المستشفى، عدة أقسام، بينها عيادات الباطنة والأمراض المزمنة والمعدية، وعيادات متخصصة بالجراحة، ووحدة للأشعة والمناظير، بجانب وحدة للملاحظة والعناية المركزة، إضافةً إلى مركز مختص بأبحاث التلقيح الصناعي وعلاج العقم ومسببات الأمراض وطرق الوقاية منها وتحسين وحفظ السلالات.

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أحدث التعليقات

سلطان
الأخوان خونة وهذا ابتلأ من الله لنا بسبب ضياع ديننا منك وامثالك الأخوان مصيبتهم في دينهم لقد اضاعو بل باعو دينهم لطواغيت الشياطين مثل اوردغان والمجوس وحكام قطر ومن هو على شاكلتهم من بعض حكام الدول
همس
اطال الله في عمرك ي شيخ على القوة والطاعة اللهم إنا نستودعك المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا ونستودعك علمائها ومقدساتها ياحي ياقيوم وجميع أهل السنة في كل مكان
abdul
" يا رايح كتر من الفضايح "
السيف
هههههههههههه 👍
ابو عمار
واضح ان الضب غضبان

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