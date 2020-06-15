بالفيديو..القصيم تحتضن أكبر مستشفى في العالم للإبل

القصيم (صدى):
أنهى القائمون على إنشاء مستشفى لعلاج الإبل في المملكة، الاستعدادات والتجهيزات لإعلان الافتتاح الرسمي لأكبر مركز صحي بيطري متخصص بعلاج الإبل في العالم.
ويقع المستشفى شرق مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم، وهو مملوك لشركة خاصة أنفقت أكثر من مئة مليون ريال على تجهيزه.
ويضم المستشفى، عدة أقسام، بينها عيادات الباطنة والأمراض المزمنة والمعدية، وعيادات متخصصة بالجراحة، ووحدة للأشعة والمناظير، بجانب وحدة للملاحظة والعناية المركزة، إضافةً إلى مركز مختص بأبحاث التلقيح الصناعي وعلاج العقم ومسببات الأمراض وطرق الوقاية منها وتحسين وحفظ السلالات.