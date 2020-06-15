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ملك المغرب يجري عملية جراحية بالقلب

Time منذ 7 ساعات
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ملك المغرب يجري عملية جراحية بالقلب

مليكة فؤاد (صدى):
أجرى ملك المغرب الملك محمد السادس، أمس الأحد، عملية جراحية بالقلب، تكللت بالنجاح، وذلك بمصحة القصر الملكي بالرباط.

وأصدر الفريق الطبي الخاص بالملك بيانًا، ذكر فيه أن الإيقاع الأذيني لقلب الملك محمد السادس، سجل عودة ظهور اضطراب من جديد، -وهو معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع يحدث في الغالب عندما تواجه الغرفتان العلويتان في القلب إشارات كهربائية فوضوية -.

وقد أوصى أطباء الملك، بإزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية التردادت اللاسلكية.

يذكر أن ملك المغرب قد أجرى عملية في 2018 بباريس؛ ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
طيب
غييييوووورررر
طيب
غييييوووورررر
طيب
مايباخ
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي على خلفية وجود دعم يلبي إحتياجات النادي، خاصة بعد أزمة كورونا،و استئناف الدوري في وقت حساس، من وجهة نظر عدد من الأندية. فهمتو شيء
استغفرالله
الله يجزاك خير ياشيخ وبارك الله فيك ويعلمك يليت عندنا 10 مثلك كان ماوصلنا الى ماوصلنا له

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